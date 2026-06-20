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Condenan a reconocida cantante y otros siete artistas a 74 latigazos por un concierto: esto se sabe

En el video, la cantante estaba acompañada por un pianista, un baterista, un guitarrista y un bajista.

Condenan a 74 latigazos a reconocida cantante y otros siete artistas por un concierto
La cantante principal llevaba un vestido largo de tirantes y un pintalabios rojo intenso.
Foto: Captura YouTube
Por: AFP
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

Un tribunal iraní condenó a la cantante Parastoo Ahmadi y a otros siete artistas a 74 latigazos cada uno después de que retransmitieran en directo una actuación en YouTube, informaron su videógrafa y medios locales.

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En el concierto, Ahmadi interpretó canciones muy sentidas, llenas de melancolía, ante un público ausente, en un escenario tenuemente iluminado adornado únicamente con una gran alfombra persa en el recinto de un complejo tradicional de caravasares.

En el video, Ahmadi estaba acompañada por un pianista, un baterista, un guitarrista y un bajista.

Todos los músicos vestían de negro, y la cantante llevaba un vestido largo de tirantes y un pintalabios rojo intenso, en un país donde las mujeres tienen prohibido cantar en público.

También están obligadas a vestir de manera modesta y a llevar el velo en la cabeza.

Ahmadi retransmitió el concierto en directo en su propio canal en diciembre de 2024, donde ha sido visto tres millones de veces. También se ha visto muchos miles de veces más en otros canales.

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"Dos años de prohibición de actividades artísticas, prohibición de salir del país y 74 latigazos para todos nosotros", escribió la videógrafa Tahmineh Monzavi en una publicación en Instagram el jueves.

Ahmadi, Monzavi, los músicos y otras personas implicadas en la producción fueron detenidos por primera vez en diciembre de 2024, pocos días después de que tuviera lugar el concierto.

En ese momento, los medios locales dijeron que fueron puestos en libertad bajo fianza, mientras que el sitio web de noticias Mizan Online afirmó que se había abierto una causa por interpretar "música sin observar las normas legales y religiosas".

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Mizan y otros sitios oficiales no han confirmado la última condena, pero la plataforma de noticias iraní Emtedad también informó sobre el caso el jueves.

Ahmadi y otros participantes "fueron condenados a 74 latigazos, una prohibición de salir del país durante dos años y una prohibición de dos años de realizar actividades artísticas", recoge una publicación en el canal de Telegram de Emtedad.

"Este veredicto fue emitido por el Tribunal Penal Provincial de Qom. El cargo que se les imputa es atentar contra la decencia pública produciendo y difundiendo contenido vulgar e inmoral en internet", añadió.

En las letras que cantó Ahmadi había referencias a jóvenes iraníes detenidos por protestar contra las autoridades.

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