Confusión sobre paradero de María Corina Machado, ¿dónde está?

¿Dónde está María Corina Machado ? Hay mucha confusión sobre el paradero de la líder política tras su aparición en las protestas de Venezuela.

Un video extraño de Machado es compartido masivamente por redes sociales y la muestra diciendo que se encuentra bien. Sin embargo, nadie de su equipo de trabajo confirma su estado ni su paradero.

Llama la atención que quien haya iniciado a difundir el video haya sido el mismo oficialismo del régimen Maduro . De hecho, fue difundido en redes por Telesur. Posteriormente, el ministro de Comunicaciones del régimen, Fredy Ñañez, publicó el video en x y acusó a la derecha de realizar una maniobra de distracción.

La maniobra de la distracción mediática no es nueva, por lo tanto nadie debe sorprenderse. Menos viniendo de los fascistas que son los artífices del engaño. Hace unos minutos la derecha vendió la idea de que MCM había sido atacada y detenida por “motorizados del Régimen”. señaló el funcionario oficialista.

Video de María Corina Machado que genera dudas

De otro lado, desde el partido Venezuela Vente le dijeron a Blu Radio que aún no tienen información sobre el paradero y el estado de la líder opositora. Asimismo, dijeron que dudan del video y no se atreven a asegurar si es real o no.

Publicidad

"Ese vídeo o es falso o es obligado bajo coacción. Así es la dictadura", señaló Leopoldo López.

Siga aquí en vivo lo que está pasando en Venezuela