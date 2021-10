Conmovedor video: después de 70 años, madre e hijo se reencontraron gracias a Facebook

A través de redes sociales se volvió viral un mágico momento entre una madre y un hijo que se reencontraron 70 años después, gracias a Facebook.

Un empresario de Bangdalesh, de 82 años, se separó de su mamá cuando tenía solo 12 años de edad, y tuvieron que pasar 70 años para volver a verla en persona, gracias a un video que compartió en Facebook en el que pedía ayuda para encontrar a la mujer que le dio la vida.

Un pariente lejano lo contactó por la red social y le contó que su mamá estaba viva y que podrí reencontrarse con la mujer de la que tuvo que separarse cuando fue obligado a irse de la casa a vivir con un tío, cuando tenía 12 años.

En abril de este año, Abdul Kuddus Munsi inició la búsqueda de su madre por las redes sociales, compartió un conmovedor video relatando su historia y solo pedía que si alguien tenía información sobre ella lo contactara. Lo único que sabía de ella era su nombre y la ciudad en la que había nacido.

Finalmente y, gracias a la ayuda de su familiar lejano, Abdul Kuddus Munsi viajó hasta donde estaba su madre y logró reencontrarse con ella después de muchos años.

“Éste es el día más feliz de mi vida. Mi madre es muy vieja y no puede hablar correctamente. Ella lloraba después de verme y me tomaba de las manos. Le dije: ‘Tu hijo ha vuelto y no tienes que preocuparte por nada a partir de ahora’”, contó Abdul a los medios locales.

A continuación, mire el video en el que madre e hijo se reencuentran: