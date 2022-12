Constituyente es la peor derrota para ideario de Chávez: ex defensora del Pueblo

Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo y militante del “chavismo originario”, calificó la convocatoria del gobierno Maduro como una “Constituyente presidencial” que representa “la peor derrota para el ideario de Hugo Chávez”.



Ramírez explica que la Constituyente “se está imponiendo sin beber de la soberanía popular. El activador de cambiar las reglas de juego de todo un país reside en el pueblo y es un principio fundamental de nuestra constitución”, por eso explica que la elección de este domingo “está violando la Constitución porque la activa una persona que, además, es poder constituido”.



La Constituyente, entonces, es “una derrota para el ideario chavista porque en las últimas semanas, por la vía de la fuerza, se está coaccionando sobre las personas que dependen de un sueldo, se les está haciendo un censo para que voten, so pena de que si no lo hacen van a perder beneficios”.



Situación que se repite con funcionarios públicos, según cuenta Ramírez, pues “los llamados han sido abiertos por parte del presidente, que dice que hay que revisar la nómina, de punta a punta, porque las personas que sean funcionarios públicos y no apoyen con su voto esta Constituyente presidencial pudieran perder el trabajo”.



