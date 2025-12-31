¿Cuál es el primer país en recibir el Año Nuevo 2026 y cuál es el último en celebrarlo?

Mientras el mundo se prepara para despedir el 2025, la llegada del Año Nuevo no ocurre al mismo tiempo en todos los países. Debido a los husos horarios, el cambio de calendario se vive de manera escalonada alrededor del planeta, lo que hace que algunas naciones celebren primero y otras lo hagan muchas horas después.

El primer lugar del mundo en darle la bienvenida al 2026 será Kiribati, un país insular ubicado en Oceanía. En particular, las islas del este de este archipiélago, cercanas a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, son las primeras en marcar la medianoche del 1 de enero. No en vano, esta zona es conocida popularmente como “la Isla de la Navidad”, ya que también encabeza las celebraciones de Nochebuena.

La diferencia horaria entre Kiribati y países como Estados Unidos puede superar las 17 horas, lo que implica que, cuando en este territorio del Pacífico ya se celebran los primeros minutos del nuevo año, en gran parte del continente americano aún es la mañana o incluso la noche del 31 de diciembre.

Año Nuevo 2026 Foto: AFP

En contraste, los últimos lugares en recibir el Año Nuevo 2026 serán las islas Howland y Baker, territorios no habitados que pertenecen a Estados Unidos y se encuentran en el Pacífico central. Por esta razón, el país norteamericano se convierte en la última nación en cerrar oficialmente las celebraciones de Año Nuevo a nivel mundial.



El tránsito del Año Nuevo alrededor del planeta suele compararse con una ola que avanza de este a oeste. Inicia en Oceanía, continúa por Asia, con países como Japón y China, pasa por Oriente Medio y África, cruza Europa y concluye en América. En total, este recorrido global tarda cerca de 26 horas, un reflejo de la diversidad horaria que marca el ritmo de una de las celebraciones más universales del mundo.