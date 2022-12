Cuando llegué al hotel comenzó el terror: colombiana en Turquía

Olga María Mutis, una Colombia que estuvo en Turquía durante el fallido golpe de estado contra el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, narró la angustia que sufrió durante el fin de semana que se dieron los hechos.

“Yo estuve en Estambul del 13 al 16 de julio por un viaje turístico y el 15 llegue a mi hotel por la noche y empezó el terror, el susto y la incertidumbre, me llagó un mensaje de texto que decía no salga del hotel es peligroso, vimos por los medios las bombas, los tanques, no entendíamos el idioma y se demoraron una hora en empezar a transmitir en inglés, nos asomamos a la ventana habían soldados y nos decían que no dijéramos nada”, dijo Olga.

“Más tarde apareció Erdoğan por facetime pidiendo a los turcos salir a las calles a defender la democracia, hubo bloqueo de Twitter y Facebook por una hora, fue necesario quedarnos escondidos en el hotel”, añadió.

Olga María aseguró que la confusión reinaba en las calles pues la orden del presidente era salir a la calle a defender la democracia, mientras que los militares pedían quedarse en las residencias y evitar participar de las manifestaciones.

“El mensaje fue de una amiga mía, pero en realidad era el ejército el que estaba pidiendo eso, la mayoría de personas salieron por el mensaje que Erdoğan hizo por facetime”, agregó.

“La normalidad era difícil aunque Erdoğan lo aseguraba y los medios decían que ya estaba todo controlado, pero lo que veíamos era diferente, yo salí al aeropuerto a tomar un vuelo y lo que vi en el trayecto y cuando llegue al aeropuerto no fue para nada tranquilo, tanques por toda la calle”, dijo la colombiana.

Otro de los momentos que impactó a Olga Lucía Mutis fue su llegada al terminal aéreo, lo que según ella parecía un campo de concentración.

“Llegue al aeropuerto, vi la gran pantalla de cancelaciones, parecía un centro de refugiados, no había comida en los sitios que vendían alimentos, mi vuelo era el único que salía en verde y en la zona de tránsito era aún peor”, concluyó.