Cuba advierte a EEUU sobre "camino peligroso" que podría llevar a un "baño de sangre"

El canciller cubano advirtió que Estados Unidos transita un "camino peligroso" que podría desembocar en consecuencias catastróficas para ambas naciones. La advertencia la formuló en una entrevista exclusiva concedida al periodista Whit Johnson, de la cadena ABC News.

"Parece que el gobierno de Estados Unidos ha escogido un camino peligroso, un camino que podría llevar a consecuencias inimaginables, a una catástrofe humanitaria, a un genocidio, a la pérdida de vidas cubanas y de jóvenes estadounidenses, y también podría llevar a un baño de sangre en Cuba", declaró el canciller en español durante la entrevista.

Rodríguez confirmó que no ha habido ningún progreso en los diálogos entre Cuba y Estados Unidos, y descartó las exigencias recientes de la administración Trump relativas a reformas políticas y económicas en la isla.

El canciller también rechazó categóricamente abordar asuntos internos del gobierno cubano, incluyendo cambios económicos y la liberación de presos político, a pesar de la presión que ejerce Washington.



El ultimátum de dos semanas impuesto por la Casa Blanca, que vencía alrededor del 24 de abril, exigía la liberación de figuras como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, acceso a internet y reformas políticas, todo lo cual el régimen rechazó.

EXCLUSIVE: Cuba's foreign minister responds to President Trump’s threats of military actions, warning that the U.S. is on a "dangerous path" that could lead to a "bloodbath in Cuba." ABC News' Whit Johnson has more from Havana. https://t.co/bTLICsPgmL pic.twitter.com/yeSGpb6oZN — ABC News (@ABC) May 7, 2026

Rodríguez afirmó tomar "muy en serio" las amenazas del presidente Donald Trump y advirtió que Cuba "ejercerá su derecho a la legítima defensa hasta las últimas consecuencias, con el apoyo masivo del pueblo", en caso de un ataque militar.

El canciller también negó que la isla represente ningún riesgo para Washington: "Cuba no es una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior, la economía ni el modo de vida de los estadounidenses".

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La entrevista se produjo el mismo día en que la administración Trump anunció nuevas sanciones contra el conglomerado militar GAESA y otras entidades cubanas. Desde enero de 2026, la estrategia de máxima presión de Trump ha derivado en más de 240 sanciones contra el régimen y la interceptación de al menos siete buques petroleros, lo que ha reducido las importaciones energéticas de la isla entre un 80 % y un 90 %, generando apagones de hasta 25 horas diarias.

Estás sanciones fueron calificadas por Rodríguez como un "castigo colectivo" con "intención genocida contra la nación cubana".