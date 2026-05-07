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Lula Da Silva aseguró que Trump le dijo que no planea invadir Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró en redes sociales que Trump "eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes".

Lula da Silva le responde a Donald Trump por aranceles_Afp.jpg
Lula da Silva y Donald Trump //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de may, 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo durante su reunión en la Casa Blanca que no planea invadir Cuba.

"Si lo que dijo la traducción es correcto, él me dijo que no piensa invadir Cuba. Eso lo escuché de la intérprete", explicó Lula en una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington tras un encuentro de tres horas con Trump.

Durante el encuentro, Lula le dijo a Trump que está "plenamente a su disposición" si "necesita ayuda" para abordar la situación en Cuba.

"Cuba quiere dialogar y encontrar una solución para poner fin a un bloqueo que nunca dejó a Cuba ser un país libre desde la victoria de la revolución", expresó el líder brasileño, quien criticó que la isla sufre "el bloqueo más longevo de la historia de la humanidad".

Cuba - Estados Unidos
Cuba - Estados Unidos
Foto: referencia, ImageFX

La reunión, la primera entre Trump y Lula en la Casa Blanca, ha estado precedido por las críticas de Brasil a la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, las presiones sobre Cuba y la guerra de Irán.

Tras el arresto de Maduro, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero en Cuba, que ha agravado la crisis económica y social de la isla, y Trump declaró recientemente que "tomará el control" de ese país "casi de inmediato", además de que trasladará a la zona el portaaviones USS Abraham Lincoln.

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró en redes sociales que Trump "eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes" y que, en consecuencia, "la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".

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