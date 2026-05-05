En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Mina Sutatausa
Lili Pink
Liga contra el Cáncer
Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán

Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

donald trump (2).jpg
Donald Trump y estrecho de Ormuz.
Foto: AFP, archivo.
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de may, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspende, a petición de Pakistán, el operativo militar 'Proyecto Libertad', que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin rendir más detalles al respecto.

Lea también:

  1. Buques cruzan el Estrecho de Ormuz.jpg
    Buques cruzan el Estrecho de Ormuz.
    Foto: imagen de archivo, EFE.
    Mundo

    Irán dice que atacó fragata de EEUU en el estrecho de Ormuz mientras Pentágono lo desmiente

El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo "puede concretarse y firmarse".

Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en Ormuz

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

Además, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.

Según fuentes militares, citadas por medios locales, los barcos estaounidenses se vieron obligados a ejecutar maniobras defensivas para garantizar la navegación durante la operación para escoltar buques mercantes.

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "ha terminado" y se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

Publicidad

"La operación 'Furia Épica' terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Donald Trump

Oriente Medio

Estados Unidos

Pakistán

Publicidad

Publicidad

Publicidad