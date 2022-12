De aquí no nos saca nadie, no podrán: Diosdado Cabello

En diálogo con CM&, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana, se resistió a las apuestas internacionales de acabar con la dictadura de Nicolás Maduro y señaló que a punto de cumplirse un mes de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino del país, está, junto a su gobierno, dispuesto a todo con tal de no permitir injerencias en la forma en que Maduro lleva las riendas de Venezuela.

“Nosotros también tenemos plan A, B, C, D, pero tenemos dignidad, tenemos pueblo y tenemos la razón. Aquí estamos en nuestro país, no nos saca nadie, no podrán”, respondió Cabello sobre una posible intervención militar liderada por Estados Unidos en Venezuela.

“Venezuela es un territorio de paz, jamás han salido tropas a invadir países. Cuando nos amenaza el imperialismo que ha pasado de las amenazas políticas a las amenazas armadas, uno se pregunta: ¿Qué va a hacer el liderazgo opositor el día que el imperialismo tome una decisión y lance una bomba sobre Venezuela y caiga en un sitio no deseado?”, señaló el segundo al mando en el gobierno venezolano.

Frente a los planes del 23 de febrero en los que la oposición a Maduro pretende ingresar las ayudas humanitarias a Venezuela provenientes de Estados Unidos, señaló que no es una preocupación, pues se mostró confiado en que los seguidores de la dictadura darán un respaldo suficiente.

Reiteró que lo que hace Guaidó es “inconstitucional” y añadió que el Grupo de Lima está desprestigiado. “El Grupo de Lima es como los malos hijos que Trump está utilizando para traicionar a Venezuela. Es como los Guaidó, es lo peor de la OEA”, manifestó.

Habló del presidente Iván Duque, diciendo que su deber es concentrarse en Colombia y cuestionó la producción de droga en el país, señalando que es el recurso que tienen los Estados Unidos como un negocio.

“Duque algún día tiene que pararse a gobernar. No podrá escudarse todo el tiempo sobre los asuntos internos de Venezuela, un día el pueblo le va a exigir que gobierne, que construya viviendas y hospitales”, agregó.