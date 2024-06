¿De dónde es Chiquita Brands Internacional?

Un jurado federal en Florida, Estados Unidos, determinó este lunes que Chiquita Brands International, la multinacional bananera con orígenes en América Central y el Caribe, deberá compensar con 38,3 millones de dólares a los demandantes y familiares de las víctimas en Colombia. La empresa fue acusada de financiar a grupos paramilitares responsables de miles de muertes en el país sudamericano.

Después de una década de litigios, el veredicto en el juicio civil, que tuvo lugar en una corte de West Palm Beach, concluyó que Chiquita no logró demostrar que el apoyo brindado al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue una respuesta a una "amenaza ilegal, inmediata e inminente". Además, la compañía no pudo justificar que no tenía "otra alternativa razonable" más que proporcionar asistencia a las AUC.

Orígenes de Chiquita Brands

La historia de Chiquita Brands se remonta a finales del siglo XIX, cuando el empresario estadounidense Minor Keith fundó la United Fruit Company (UFC) en 1899. La compañía se dedicaba al cultivo, transporte y venta de banano, y rápidamente se convirtió en un gigante de la industria, controlando gran parte del mercado mundial.

La UFC era conocida por sus prácticas agresivas, apodada el "pulpo verde" por su control sobre la tierra, el transporte y la distribución del banano. La compañía enfrentó acusaciones de explotación laboral, sobornos a gobiernos y uso de tácticas anticompetitivas.

Un siglo de crecimiento y transformaciones

A lo largo del siglo XX, la UFC continuó expandiéndose y diversificándose. Adquirió nuevas empresas, amplió sus operaciones a nuevos países y lanzó nuevas marcas, incluyendo Chiquita Banana en 1967. La compañía también enfrentó nuevos desafíos, como la competencia de otras empresas bananeras, enfermedades que afectaron los cultivos y cambios en las preferencias de los consumidores.

En la década de 1970, la UFC se vio envuelta en un escándalo por pagos a grupos paramilitares en Colombia. La compañía fue acusada de financiar la violencia contra trabajadores sindicalizados y comunidades locales. En 2007, Chiquita Brands, la sucesora de la UFC, se declaró culpable de estos cargos y acordó pagar una multa de $25 millones.

Chiquita Brands en la actualidad

A pesar de los controversias de su pasado, Chiquita Brands sigue siendo una importante empresa bananera en la actualidad. La compañía ha tomado medidas para mejorar su imagen pública y sus prácticas comerciales, y se compromete con la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Legado y repercusiones

La historia de Chiquita Brands es compleja y está marcada por el éxito empresarial, la controversia y el impacto social. La compañía ha jugado un papel significativo en la industria bananera y en la historia de muchos países en desarrollo.

Aspectos clave de la historia de Chiquita Brands:

• 1899: Fundación de la United Fruit Company (UFC) por Minor Keith.

• Década de 1920 y 1930: Expansión de la UFC y dominio del mercado bananero mundial.

• Década de 1970: Escándalo por pagos a paramilitares en Colombia.

• 1989: Cambio de nombre a Chiquita Brands International.

• 2007: Chiquita Brands se declara culpable de financiar paramilitares y paga una multa de $25 millones.

• Actualidad: Chiquita Brands sigue siendo una importante empresa bananera, comprometida con la sostenibilidad y la responsabilidad social.