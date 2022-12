¡De no creer! Sin quererlo, Maduro reconoce interinidad de Juan Guaidó

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que Nicolás Maduro se dirige al Juan Guaidó como presidente interino, justo cuando se refería a las decisiones que él ha tomado junto a la Asamblea Nacional. Incluso le reclama que no haya convocado elecciones hasta el momento.

“Cuando me juramenté el 8 de marzo, yo me juramenté ante la Asamblea Nacional de Venezuela, lo primero que hice como presidente encargado fue convocar a elecciones presidenciales en 30 días, como manda la Constitución a un presidente encargado, a un presidente interino. O sea que este señorito, autoproclamado, se le está yendo el tiempo y no convoca a elecciones presidenciales”, dijo.

Las palabras de Maduro sorprendieron hasta la periodista que quedó desorientada luego de escuchar la intervención que realizó durante un encuentro con intelectuales en la Cancillería venezolana el pasado 4 de febrero. (Arranca en el minuto 4:10).

Guaidó se proclamó el pasado 23 de enero mandatario interino de Venezuela al considerar "ilegítimo" a Maduro, que días antes había asumido su segundo mandato.

Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer como legítimo a Guaidó, al que también han apoyado varios países de América Latina, 21 de los 28 miembros de la Unión Europea (UE) e Israel.