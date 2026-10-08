Denuncian la continuidad de torturas sistemáticas en las cárceles venezolanas

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela valoró de manera positiva la reciente imputación presentada por la justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por crímenes de tortura. Sin embargo, la organización advirtió que las violaciones a los derechos humanos y el maltrato sistemático en los centros de reclusión continúan ocurriendo en el país bajo los mismos esquemas de impunidad.

Diego Casanova, vocero de la agrupación, explicó en Mañanas Blu la postura de las víctimas y de sus familiares frente a los nuevos expedientes internacionales. "Nosotros valoramos de manera positiva que se esté incorporando, ¿no?, esto en un expediente que además es público y comunicacional porque se ha denunciado en reiteradas oportunidades", afirmó Casanova. No obstante, enfatizó que las acciones judiciales internacionales son solo un paso inicial: "esto, a pesar de que no es suficiente, porque aquí han cometido otros graves crímenes y las víctimas tienen derecho a que se conozca todo lo que vivieron".

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Permanencia del "aparato represivo" e impunidad de los funcionarios

Durante la entrevista, Casanova sostuvo que la persistencia de las prácticas de amedrentamiento responde a que la estructura de mando no ha sufrido cambios sustanciales. Ante la continuidad de altos cargos en ministerios clave e instituciones policiales, el vocero expresó la alarma con la que el comité observa el panorama actual.

"Esto sigue ocurriendo porque quienes dirigen la máquina en este momento siguen siendo los mismos funcionarios", aseveró Casanova, señalando que la tortura y el encarcelamiento se mantienen como herramientas de dominación estatal.



De acuerdo con el vocero, el régimen ha estudiado y utilizado estas dinámicas "como instrumento para mantener el control, el miedo y el terrorismo de estado". Asimismo, cuestionó que los responsables directos operen con total impunidad, sin que existan investigaciones por parte de la fiscalía venezolana contra señalados torturadores y represores.

Crisis atroz en El Rodeo I y situación de los detenidos extranjeros

El portavoz denunció episodios recientes de agresión dentro de los penales, como los registrados el pasado 10 de julio en la cárcel de El Rodeo I tras el terremoto. Según detalló, en dicho centro de reclusión los prisioneros fueron víctimas de bombardeos con gases lacrimógenos y perdigonazos al protestar por ser reubicados en celdas con fallas estructurales.

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Casanova calificó a El Rodeo I como un centro de máxima seguridad con un hermetismo absoluto, catalogándolo como el principal recinto de vulneración de derechos en el territorio nacional. "El Rodeo I es una cárcel de máxima seguridad, con un hermetismo total en donde justamente se cometieron en este contexto las cosas más atroces", puntualizó. En este recinto permanecen detenidos entre 20 y 30 ciudadanos colombianos en condiciones sumarias y degradas. Sobre el estado de estos reclusos, Casanova expuso: "allí ellos siguen durmiendo en una litera de cemento sin almohada, con acceso limitado a agua potable, sin acceso a atención médica especializada".

Escuche aquí la entrevista: