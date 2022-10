Desde Colombia planean una invasión militar a Venezuela: fiscal Tarek William Saab

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló que desde Colombia se está planeando una invasión militar al vecino país.

“Hoy desde Colombia y así lo denuncio como fiscal general de la República se está planeando, nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad como es el bombardeo militar, la invasión militar, la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela”, dijo.

“Eso no lo vamos a permitir. Aquí está la fuerza armada, el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra en la patria de Bolívar. Que lo entienda Colombia; acá vamos a combatir y a resistir; no tenemos miedo”, añadió.

Las declaraciones de Saab se dieron en el estado Anzoátegui (oriente de Venezuela), en un acto por un acto por los 380 años de fundada de la ciudad de Barcelona.