Devastador sismo de magnitud 5,1 deja cinco muertos y más de 20 heridos en Perú: videos

Un sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado dejó cinco personas fallecidas y 21 heridas, según informó este domingo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El movimiento telúrico ocurrió en una región andina de Perú. De acuerdo con el Instituto Geofísico de Perú (IGP), se produjo a las 21:24 hora local (02:24 GMT), a una profundidad de 24 kilómetros, y su epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, unos 300 kilómetros al este de Lima, en la región de Junín.

#Temblor

Internacionales 🇵🇪, un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín pic.twitter.com/s8Zrgv16Ry — We News (@wenewsec) July 19, 2026

"Lo que tenemos hasta ahora son cinco fallecidos y 21 heridos que ya han sido validados (confirmados) por el Ministerio de Salud", dijo el jefe del Indeci, el general Luis Vásquez, a la radio Exitosa.



Debido a lo alejado de la zona afectada, los primeros reportes preliminares no informaban sobre víctimas mortales.

"El sismo nos ha destrozado nuestro hogar. Aquí hay muchas casas de adobe que han colapsado", relató un habitante de Chongos Bajo al canal N de televisión.

Según explicó Vásquez, la escasa profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños en varias localidades.

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"Tenemos 48 viviendas destruidas y 300 damnificados que también han sido atendidos por el gobierno regional, que les ha llevado carpas y frazadas", indicó el funcionario.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste de América y el este de Asia.

En esta zona se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Cada año, solo en Perú se producen al menos 400 sismos de magnitud igual o superior a 4,0, de los cuales alrededor de un centenar son perceptibles por la población.