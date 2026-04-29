Dinosaurio robótico le atrapó la cabeza a un hombre y lo dejó herido: todo por una foto

Hace millones de años, los dinosaurios desaparecieron de la Tierra, dejando atrás solo fósiles y teorías sobre su existencia. Sin embargo, la humanidad ha buscado la forma de "traerlos nuevamente a la vida" de muchas formas.

En la actualidad, en algunos lugares existen réplicas robóticas que se han convertido en una de las principales atracciones de parques temáticos alrededor del mundo. Aunque están diseñadas para el entretenimiento, estos modelos animatrónicos, que son capaces de moverse y simular comportamientos reales, también pueden representar un riesgo si no se interactúa con ellos de manera adecuada.



Hombre fue mordido por un dinosaurio robótico

Frente a esto, un incidente en China dejó ver un caso insólito con este tipo de atracciones. Un hombre que visitaba un parque temático de dinosaurios decidió acercarse a uno de estos robots para tomarse una fotografía.

En un acto imprudente, introdujo su cabeza dentro de la boca del dinosaurio mecánico, sin prever lo que ocurriría después.

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el sistema del animatrónico se activó y cerró la mandíbula, dejando atrapada la cabeza del visitante durante varios segundos. El hecho causó momentos de tensión, pues el hombre no podía liberarse fácilmente y comenzó a entrar en pánico.



Finalmente, tras forcejear con la estructura, logró abrir la mandíbula del robot y sacar su cabeza. Aunque consiguió liberarse, el hombre resultó herido y visiblemente afectado por el susto.

🇨🇳 | Un hombre en China fue mordido por un dinosaurio robótico luego de acercarse demasiado. pic.twitter.com/yn7Xtlfo7Z — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 19, 2026

Este tipo de situaciones deja ver que por más llamativas que sean estas atracciones, no todo vale a la hora de interactuar con ellas. Según información de parques temáticos en la web, lo más recomendable es mantener cierta distancia y no intentar “jugar” con partes móviles como la boca o las extremidades. Al final, son máquinas que funcionan de forma automática y no están diseñadas para reaccionar ante este tipo de comportamientos.

También es importante prestar atención a las señales del lugar y a lo que indica el personal del parque. Muchas veces, por querer una foto diferente o más divertida, se pasan por alto estas advertencias. Sin embargo, respetarlas las normas hace la diferencia entre una experiencia agradable y un momento de riesgo innecesario.