Diosdado Cabello y funcionarios estadounidenses iniciaron conversaciones

Estados Unidos hizo contacto en julio con el jefe del partido socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, y con algunos integrantes del círculo personal de Nicolás Maduro, con el objetivo de persuadirlos para llegar a un acuerdo que garantice una salida a la crisis política que vive Venezuela.

Esta reunión la dio a conocer la Associated Press (AP) por un alto funcionario de la Casa Blanca, quien habló bajo condición de anonimato.

Publicidad

Lea también: Diosdado Cabello se burló de lo que sucedió en la frontera con esta foto

La agencia aseguró que Estados Unidos hizo contacto secreto con el jefe del partido socialista de Venezuela, ya que los aliados cercanos del círculo íntimo del presidente Nicolás Maduro buscan garantías de que no serán procesados por presuntos abusos y crímenes si ceden a las crecientes demandas para expulsarlo, según un alto funcionario de la administración Trump.

De igual manera, señalaron que el funcionario que habló bajo condición de anonimato no está autorizado para discutir las conversaciones que aún son preliminares. Además, que no está claro si las conversaciones cuentan con la aprobación de Maduro o no.

Asimismo, manifestaron que el funcionario aseguró que existen contactos similares con otros de los principales expertos venezolanos y Estados Unidos está escuchando lo que se necesitaría para traicionar a Maduro y apoyar un plan de transición.

Publicidad

Una persona familiarizada con el encuentro en julio, dijo que Cabello, parecía inteligente y llegó a la reunión con el enviado respaldado por Estados Unidos, bien preparado, con una clara comprensión de los problemas políticos de Venezuela.