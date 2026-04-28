DJ colombiana de 20 años murió tras ser arrollada en Chile: investigan si conductor iba borracho

Como María Alejandra Flores Rodríguez fue identificada la joven colombiana de 20 años, quien se desempeñaba como DJ y manicurista y que perdió la vida el pasado 24 de abril de 2026, tras ser víctima de un accidente de tránsito en el centro de Santiago, Chile.

En el hecho estarían involucrados siete funcionarios de Carabineros, quienes se movilizaban en un vehículo particular y, presuntamente, en estado de embriaguez. Según los primeros reportes, habrían impactado un carro que prestaba servicio de Uber, en el que viajaba la joven.

De acuerdo con versiones de medios locales, el accidente ocurrió cuando el vehículo en el que se transportaban los uniformados se habría pasado un semáforo en rojo. Tras el choque, al parecer, los implicados intentaron huir del lugar.

Amigos de la joven señalaron en medios chilenos que perdieron contacto con ella cuando dejó de responder mensajes, pues se dirigía hacia la vivienda de uno de ellos. “Ella es una persona de Colombia de 20 años, mayor de dos hermanos; su familia vive en Colombia igual. Ella estaba acá por cuestiones laborales. Anoche se conducía hacia el departamento de mi amigo en un Uber normalmente y, pues, ocurrió este accidente, del cual no tenemos idea de cómo fue”, indicó uno de sus allegados a BioBioChile.



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También explicaron que María Alejandra llevaba cerca de tres años viviendo en Chile, donde estudiaba para ser DJ y trabajaba como maquilladora y manicurista, oficios con los que apoyaba económicamente a su familia. “Se buscaba la vida porque (era la) hermana mayor de dos chicos y ella es la que los sustenta”, agregaron.

Familiares y amigos han pedido apoyo para la repatriación del cuerpo y exigieron justicia por lo ocurrido. “Alejandra y su familia no tienen los medios para ser repatriada o, en todo caso, para una cremación o lo que sea en este país. No tenemos idea de los culpables de este hecho, de este accidente, más por lo que hemos visto por las noticias. Pido a la embajada de Colombia, a los departamentos legales encargados, que se haga justicia”, expresó otro cercano.

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Finalmente, un amigo la recordó como una joven ejemplar: “Era una persona increíble, madura. Yo tengo casi 30 años, ella tiene 10 años menos y nos enseñó que una persona joven, salió de su país a ganarse la vida por su familia”.