Donald Trump es el segundo líder más seguido en Twitter, por detrás del papa

El máximo responsable del Vaticano tiene 33.716.301 seguidores en sus cuentas de nueve idiomas, en tanto que el nuevo líder estadounidense tiene 30.133.036 y el mandatario indio 30.058.659.



Trump se encuentra entre un grupo muy pequeño de líderes que manejan su propia cuenta de Twitter y sus tuits han generado 166 millones de interacciones con sus a menudo polémicos mensajes (unos "me gusta y retuits") en los últimos doce meses, periodo que incluye los casi cuatro meses desde que fue investido presidente.



El mandatario estadounidense supera así casi cinco veces los 35 millones de reacciones que ha suscitado Modi.



"El uso poco ortodoxo que hizo Trump de Twitter durante su campaña electoral y especialmente desde que asumió las riendas del país, ha provocado que muchos gobiernos en el mundo se preguntan si y cómo deben tratar a @realDonaldTrump" en esa red social, señala la consultora en su informe.



Algunos líderes, tales como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,y el papa Francisco han subtuiteado a Trump (un mensaje que se refiere a un usuario particular pero sin mencionarle directamente), pero solo tres mandatarios se han dirigido al inquilino de la Casa Blanca directamente para reprenderle sus políticas, entre ellos el gobernante mexicano, Enrique Peña Nieto.



El líder de México respondió a Trump en Twitter ante las amenazas de éste de que el vecino del sur pague el muro que él ha ordenado construir en la frontera común.



Peña Nieto es además el líder de América Latina más seguido, dado que su cuenta @EPN tiene 6,3 millones de seguidores, muy por delante de las de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; de Argentina, Mauricio Macri; y de Venezuela, Nicolás Maduro, con más de 3 millones de seguidores cada uno.



Mostraron además su rechazo a las políticas de Trump la presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine, en esta ocasión por su postura ante el cambio climático y el Acuerdo de París y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, quien replicó al presidente estadounidense sobre sus críticas a la reforma sanitaria del "Obamacare".



Pese a su afán de utilizar Twitter para comunicarse con el mundo, Trump no es el líder más efectivo en la red social basado en la media de retuits que genera por cada tuit, sino solo el segundo por detrás de @KingSalman de Arabia Saudí (14.456 retuits frente a 13.094 del presidente estadounidense).



El papa Francisco se coloca en el tercer puesto con 10.337 retuits.



De acuerdo con el estudio, Twitter es la primera red social utilizada por 276 mandatarios y gobiernos, así como ministros de Asuntos Exteriores en 178 países, seguido de Facebook con 169 gobiernos con páginas oficiales.



los ministerios de Asuntos Exteriores, el Departamento de Estado de EEUU tiene los seguidores más numerosos con 4,3 millones, por delante del turco y el indio con más de 1,2 millones cada uno.



No obstante, es el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE) el mejor conectado con otros ministerios, ministros y líderes (128), seguido de la diplomacia rusa y alemana.



Más de 4.100 embajadas y 1.100 embajadores son activos en Twitter actualmente, de acuerdo con el estudio, que indica que entre las cuentas no gubernamentales la mejor conectada es @UN.



El estudio también revela que el número de gobiernos que utilizan Periscope, una aplicación de emisión de vídeo en directo propiedad de Twitter, se ha duplicado durante el año pasado porque ofrece una manera barata de emitir ruedas de prensa en vivo.