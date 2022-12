Dos detenidos por tiroteo cerca de la residencia de Trump en el sur de la Florida

La policía detuvo a dos personas después de haber disparado contra un vehículo que se saltó dos controles de seguridad cerca de la entrada de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach (sur de Florida).

Según un comunicado de la Policía local, "el SUV negro se dirigía hacia dos puntos de control de seguridad en Mar-a-Lago" y "violó ambos puntos de control de seguridad que se dirigían hacia la entrada principal".

La portavoz de la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach, Teri Barbera, dijo que el vehículo se dirigía hacia la entrada principal del club Mar-a-Lago, residencia de Trump, lo que provocó que las autoridades abrieran fuego.

Barbera dijo que el vehículo huyó mientras lo perseguían los soldados de la Patrulla de Carreteras de Florida y el helicóptero de la Oficina del Alguacil local.

Horas más tarde, y durante una conferencia de prensa, el alguacil del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, ofreció los detalles del hecho e identificó a Hannah Roemhild, de 30 años, como la conductora que se dio a la fuga en un vehículo de la marca Jeep luego de que un guardia de seguridad la detuviera.

La mujer continuó conduciendo por Southern Boulevard y cruzó el puente hacia West Palm Beach, donde ella y otra pasajera fueron detenidas, dijo Bradshaw.

"No se sabía en ese momento, debido a su conducción errática, cuántas vidas iba a poner en peligro".

"No sabíamos si había alguien con un coche bomba. No sabíamos si había alguien allí para tratar de golpear a la mayor cantidad de peatones posible", agregó el alguacil.

"Es un camino que no conduce a otro lugar que no sea Mar-a-Lago", dijo el sheriff. "No estoy tan seguro de que ella supiera a dónde iba", indicó Bradshaw.

Está previsto que Trump arribe esta tarde al sur de Florida y que pase el fin de semana en Mar-a-Lago, en coincidencia con la final de la Super Bowl que se discutirá este domingo en Miami Gardens.

Este no es el primer episodio de intromisión de un extraño en Mar-a-Lago.

En diciembre pasado, La Policía de Palm Beach detuvo a una mujer de nacionalidad china por invadir la residencia y club social del presidente Trump.

La mujer, identificada como Jing Lu, de 56 años, es la segunda proveniente de este país que es arrestada por ingresar de manera ilegal al resort del mandatario, quien en ese momento no se encontraba en la residencia.

Anteriormente, en marzo de 2019, lo había hecho la ciudadana china Yujing Zhang, por lo que fue condenada a ocho meses de prisión.