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Blu Radio  / Mundo  / Dos muertos deja tiroteo frente al consulado israelí en Estambul

Dos muertos deja tiroteo frente al consulado israelí en Estambul

Dos atacantes han muerto y uno ha resultado herido durante un tiroteo ante el edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, según informan varios medios locales, que hablan también de hasta tres policías heridos.

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