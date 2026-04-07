Dos muertos deja tiroteo frente al consulado israelí en Estambul

Dos policías resultaron heridos este martes frente al consulado de Israel en Estambul, informó la televisión estatal TRT.

Según la cadena privada NTV y la agencia de prensa DHA, tres sospechosos han sido "neutralizados".

Dos atacantes han muerto y uno ha resultado herido durante un tiroteo ante el edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, según informan varios medios locales, que hablan también de hasta tres policías heridos.

Ningún diplomático israelí "se encuentra actualmente en territorio turco", precisó a la AFP una fuente cercana al caso.



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🛑Medios turcos reportaron que un tiroteo ocurrido en las inmediaciones del consulado israelí en Estambul dejó al menos tres personas fallecidas.



🛑Testigos señalaron que se escucharon múltiples disparos en la zona, lo que generó alarma y un fuerte despliegue… pic.twitter.com/7gjQbf1iH3 — Alma Plus Tv (@almaplustv) April 7, 2026

🚨🇹🇷🇮🇱 Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul desata enfrentamiento armado. Fuerzas turcas acordonan la tras rápida respuesta.



Reportes indican que 3 atacantes murieron y varios agentes resultaron heridos. Autoridades investigan el incidente y refuerzan seguridad. pic.twitter.com/nNuQ9ms43K — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) April 7, 2026