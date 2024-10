Drama de colombiano por DANA en España: “Me dijeron que se estaban inundando, no supe más”

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha causado devastación en la comunidad Valenciana , afectando gravemente a los ciudadanos colombianos que residen en esta región de España . Con cerca de 100.000 nacionales en la circunscripción, la situación es alarmante y se han recibido múltiples solicitudes de asistencia por parte de las familias afectadas.

Uno de los casos es el Juan Pablo Campo, quien contó que su padre y madre se encuentran desaparecidos en Buñol, ubicado en la provincia de Valencia, y no hay forma de comunicarse con ellos. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, detalló que la última vez que hablaron le dijeron que “estaban inundándose" y, a partir de entonces, no recibió más noticias.

Campo dijo estar desesperado, pues perdió todo tipo de comunicación con sus padres ya que, incluso, las vías de acceso a Buñol están afectadas y no hay forma de llegar allí. Además, mencionó que no hay señal. Actualmente, Juan Pablo está en la zona central de Valencia, pero no puede salir en busca de sus familiares.

“En estos momentos ya van dos días que me encuentro incomunicado de mis padres. Lo último que sabía, que donde estaban el río al parecer los había afectado demasiado, pero perdí comunicación. Sé que allá están sin agua, sin señal y que no hay forma de comunicarnos con ellos y, tampoco hay forma de llegar hasta allá porque las vías están cerradas”, relató.

Dijo que, en la última conversación con ellos, le manifestaron que estaban asustados porque en la zona hay ríos muy cerca. Sobre la emergencia y los desastres, expresó sentir esperanza de que están bien, pues su papá es una persona "muy recursiva".

“Lo que pasó fue lo de la tormenta DANA, inundó todo eso, arrasó con Chiva, con Utiel y ya van varios muertos y pues ya son dos días que estamos incomunicados y, la verdad, estoy desesperado (…) Nadie da razón y estamos esperando a ver qué solución nos dan. Por ahora, lo único que nos dicen es que toca mantener la calma”, añadió.

Las solicitudes de ayuda aumentan

Gillian Maghmud, cónsul de Colombia en Valencia, también habló en Mañanas Blu sobre las familias afectadas. De acuerdo con la funcionaria, han estado coordinando esfuerzos de ayuda desde que reportó la emergencia en la zona.

"La gran mayoría de solicitudes es de localización de familiares", explicó la cónsul, quien, además, señaló que muchos colombianos se encuentran incomunicados debido a los daños en la infraestructura.

A esto se suma que las condiciones de acceso a las zonas afectadas son críticas, lo que complica aún más la búsqueda de desaparecidos y la entrega de ayudas.

El desafío de la movilidad en medio de la crisis

La movilidad para acceder a las áreas más afectadas es uno de los principales problemas. "Las vías están cortadas y solo se permite el acceso a vehículos de rescate", detalló.

La situación es crítica no solo para quienes están desaparecidos, sino también para aquellos que han perdido sus hogares. "Estamos haciendo gestiones con las entidades locales y el Ministerio en Colombia para atender las necesidades más urgentes de nuestros compatriotas", menciona la cónsul, quien ha estado distribuyendo agua y otros recursos esenciales en la zona.