Dramático video muestra a joven empresaria luchando para evitar ser secuestrada

Una valiente joven empresaria se salvó de ser secuestrada en Perú , luego de enfrentarse a un grupo de delincuentes durante la madrugada del sábado 4 de enero. El intento de secuestro ocurrió alrededor de la 1:15 a.m., cuando un auto y una motocicleta conducidos por los atacantes interceptaron la buseta de la empresa que dirigían la víctima y su compañera. La dramática escena, captada en video, muestra el desesperado intento de los criminales por cumplir su objetivo y la valentía de la joven por escapar.

La joven logró lanzarse del auto en movimiento, golpeándose la cabeza pero logrando escapar rápidamente. En declaraciones a Latina Noticias, la víctima relató el aterrador momento: "Tuve miedo de que me llevaran, que pudieran hacer lo que quisieran conmigo. No entendí lo que estaba pasando. Me vi dentro del carro y dije: 'Aquí me van a matar’. A la primera que pude, salté y me tiré a la pista".

Según su testimonio, los atacantes serían de nacionalidad venezolana. Además, otra de las víctimas intentó escapar con su minivan, pero terminó chocando contra otro automóvil en el caos desatado por los delincuentes, quienes mostraron gran agresividad durante el ataque.

El enfrentamiento fue especialmente tenso cuando uno de los agresores intentó cerrar la puerta trasera del auto donde tenían a la empresaria. Sin embargo, ella colocó el pie fuera del vehículo, impidiendo que se cerrara. Aprovechó un momento de descuido para saltar del carro en movimiento y correr hacia su compañera, quien había sido dejada atrás. Ambas mujeres lograron reunirse y buscar ayuda, pero la experiencia las dejó profundamente afectadas.

Durante su fuga, los delincuentes abandonaron el vehículo y dispararon al aire para evitar ser capturados. Los disparos, que alarmaron a los vecinos cercanos, reflejan la peligrosidad del grupo. Aunque lograron escapar, su huida dejó un rastro de terror en la zona, que sigue conmocionada por los hechos.

A pesar de la valentía mostrada, las víctimas siguen recibiendo amenazas, lo que ha generado temor en la comunidad. Las mujeres han denunciado que los agresores continúan enviando mensajes intimidatorios, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la investigación.