Duque va a llamar a The Avengers para celebrar el Bicententario: Diosdado Cabello

El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, se burló de las celebraciones del Bicentenario en Colombia, al asegurar que el presidente Iván Duque invitará a los Superamigos y ‘The Avengers’ a la celebración.

“El día 7 de agosto, 200 años de la Batalla de Boyacá. Aquí nosotros lo vamos a celebrar. Creo que en Colombia Duque va a invitar a los Superamigos y Los Avengers porque allá en Colombia esa batalla no ocurrió, no tiene nada que ver con la liberación de Colombia, porque allá le deben la libertad, según Duque, a los padres fundadores de los Estados Unidos. Bolívar no tiene nada que ver ahí”, indicó Cabello.

