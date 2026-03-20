En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ecuador limita a la mitad la distribución de combustible para aviones por escasez

Ecuador limita a la mitad la distribución de combustible para aviones por escasez

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) detalló en un comunicado que se realizará el abastecimiento hasta el 50 % de la capacidad habitual.

combustible para aviones.jpg
Combustible para aviones.
Foto: Pinterest.
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad