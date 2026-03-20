Ecuador limita a la mitad la distribución de combustible para aviones por escasez

La autoridad aeronáutica de Ecuador anunció este viernes la restricción en la distribución del combustible Jet A1, usado por aviones con propulsión a turbinas, por escasez y retraso en la llegada de los cargamentos que deben reabastecer al país con esta materia.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) detalló en un comunicado que del 21 al 28 de marzo se realizará el abastecimiento hasta el 50 % de la capacidad habitual, "para proteger el 'stock' disponible en el país, mientras se completa el proceso con la llegada de combustible que viene del exterior".

"La DGAC invita a aerolíneas, operadores y pilotos a planificar sus operaciones con anticipación, evaluar sus requerimientos de combustibles y aplicar estrategias de 'tankering' (carga de combustible en aeropuertos de origen o alternos)".

De esta forma, la autoridad aeronáutica apuntó que se podrá asegurar la continuidad de las operaciones aéreas de forma ordenada y segura, "dando prioridad a los vuelos de ambulancia aérea, vuelos de Estado y de emergencia".



La clausura del estrecho de Ormuz, producto de la guerra en Oriente Medio, también ha causado escasez de combustible en otros países de Europa y Asia.

