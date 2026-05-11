EE. UU. cambiará regla que beneficiará con visas y residencias a estos trabajadores migrantes

El Gobierno de Estados Unidos modificó discretamente una política migratoria que estaba afectando a miles de médicos extranjeros y que había congelado procesos relacionados con visas, permisos laborales y residencias permanentes para ciudadanos de decenas de países, aunque todavía existen interrogantes sobre el alcance real de la medida y los tiempos de respuesta para los casos pendientes.

La modificación, revelada por The New York Times, dejó por fuera a los médicos por una suspensión migratoria que había frenado trámites relacionados con visas, permisos laborales y residencias permanentes para ciudadanos de 39 países considerados de “alto riesgo”.

El cambio fue reflejado recientemente en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), donde se indicó que las solicitudes asociadas con médicos continuarían siendo procesadas.

EEUU enfrenta falta de médicos Foto: Unsplash

¿Qué trabajadores migrantes serán beneficiados?

La medida aplica específicamente para médicos extranjeros que trabajan o buscan ejercer en Estados Unidos y cuyos procesos migratorios se habían visto afectados por la política implementada tras la ampliación de restricciones migratorias impulsadas este año.



La excepción permitirá continuar con trámites relacionados con:



Visas de trabajo.

Permisos laborales.

Extensiones migratorias.

Solicitudes de residencia permanente o green card.

Sin embargo, la actualización no implica aprobaciones automáticas ni garantiza que las renovaciones se resuelvan de manera inmediata.



¿Qué dudas persisten sobre el cambio migratorio?

Pese a la flexibilización para médicos, muchos profesionales todavía no reciben información oficial sobre el estado de sus procesos individuales.

Según información citada por CNN, abogados especializados en inmigración han advertido que aún no está claro si las autoridades podrán resolver los casos a tiempo para cumplir con fechas críticas dentro del sistema hospitalario estadounidense.

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el inicio de residencias médicas programadas para julio, debido a que cientos de médicos extranjeros dependen de aprobaciones migratorias para incorporarse a hospitales y centros de salud.

Publicidad

Greg Siskind, abogado de inmigración radicado en Memphis, Tennessee, afirmó que todavía existen múltiples restricciones y suspensiones migratorias activas.

“Hay muchas prohibiciones y suspensiones en marcha”, señaló el abogado.

Hay especialidades que son más requeridas Foto: Unsplash

¿Qué países siguen afectados por las restricciones?

Aunque los médicos recibieron una excepción dentro del sistema migratorio, la suspensión general de trámites continúa vigente para personas provenientes de los 39 países incluidos en la política federal.

Publicidad

Entre las naciones mencionadas dentro de las restricciones aparecen:



Venezuela.

Afganistán.

Irán.

La medida sigue afectando solicitudes relacionadas con visas, permisos laborales y tarjetas de residencia para ciudadanos de esos países que no estén cobijados por la excepción médica.



¿Por qué EE. UU. decidió modificar la política para médicos?

El cambio ocurre mientras Estados Unidos enfrenta una creciente escasez de personal médico.

Según datos citados por The New York Times, la Association of American Medical Colleges estima que el país tiene un déficit de aproximadamente 65.000 médicos, cifra que podría aumentar durante los próximos años.

Además, más del 60 % de los médicos extranjeros trabaja en áreas de atención primaria como medicina familiar, medicina interna y pediatría.

Organizaciones médicas estadounidenses habían expresado preocupación por las consecuencias que las restricciones migratorias podrían generar sobre hospitales y zonas con falta de personal sanitario.

El periódico también reportó que alrededor de 1.000 médicos internacionales que terminan residencias y especializaciones en hospitales estadounidenses estaban en riesgo de perder asignaciones en áreas desatendidas debido a los retrasos migratorios.