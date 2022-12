EE.UU. no se quedará de brazos cruzados ante situación en Venezuela: Pence

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, señaló en Argentina tras su reunión con el presidente Mauricio Macri que su país no se quedará de brazos cruzados ante la situación de Venezuela.



"El presidente Trump me envió acá para comunicar que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados frente a lo que sucede en Venezuela", señaló Pence.



Agregó que el pueblo de Venezuela “está sufriendo y está viviendo una pobreza profunda y los niños mueren de hambre todos los días”.



“Me reuní ayer con inmigrantes venezolanos en Colombia y hablé con una abuela que me dijo que se tuvo que venir con todos sus nietos porque ellos se tenían que levantar a las 4:00 de la mañana para que a las 5:00 de la tarde les dieran un tiquete para comprar pan, es increíble", expresó.



