El atacante conocía código de seguridad para acceder hasta Karlov: embajador Pinto

Juan Alfredo Pinto, embajador de Colombia en Turquía, se refirió en Mañanas BLU a la situación que se vive en Ankara tras el asesinato de Andrei Karlov, embajador de Rusia en ese país.



Cabe recordar que Karlov fue asesinado este lunes en Ankara por un policía turco, que afirmó actuar en venganza por la tragedia de la ciudad de Alepo, a punto de caer en manos del régimen sirio, respaldado por Moscú.



“La situación de mucha consternación, la capital turca y la ciudadanía en general está sorprendida por lo que pasó (…) Amanecimos con frío porque estamos a 14 grados bajo cero y con frío en nuestros corazones”, manifestó.



Pinto señaló que el asesinato de un diplomático en un evento público y a sangre fría “es algo que no solo es gravísimo en política internacional, sino que resquebraja los cimientos del sistema internacional entre naciones”.



El embajador reconoció que si bien no frecuentaba mucho a su colega asesinado, sí le duele mucho lo que sucedió y lamenta profundamente este hecho.



Cabe señalar que quince días atrás y en el lugar donde fue asesinado Karlov, estuvo el embajador Pinto y una comitiva colombiana presentando el documental ‘Colombia magia salvaje’.



Según Pinto, uno de los problemas que afectó el sistema de seguridad del embajador asesinado fue que el atacante era un agente de la Policía que conocía muy bien los signos de entrada y salida del lugar.



“El sitio no estaba desprovisto de protección, había un gran número de agentes, pero el problema fue que el atacante resultó ser un miembro de la Policía, que si bien no estaba de turno, sí estaba uniformado y conocía los códigos y lenguajes de seguridad que le permitió acceder hasta Karlov”, dijo.



El cuerpo del embajador ruso será repatriado este martes desde Ankara



El cuerpo del embajador ruso Andréi Karlov será repatriado este martes en un avión especial, informaron fuentes diplomáticas.



El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, adelantó que los restos del diplomático serán recibidos en Moscú "con todos los honores".



Karlov, de 62 años, fue condecorado de forma póstuma por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien lo calificó de "extraordinario diplomático".



El fallecido embajador le acompañó durante su reciente visita a Turquía después de que ambos países normalizaran sus relaciones tras medio año de tensión por el derribo de un avión ruso en la frontera con Siria.