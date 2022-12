El camino del papa Francisco en América Latina

Panamá será su siguiente destino para la Jornada Mundial de la Juventud.

BRASIL

Brasil fue su primer viaje al exterior; este se llevó a cabo del 22 al 29 de julio de 2013, tan solo cinco meses después de ser elegido. En esta visita superó ampliamente la prueba popularidad llegando a congregar alrededor de tres millones de personas.

Rompió en varias ocasiones el protocolo para acercarse a los fieles y realizó gestos simbólicos como visitar una favela, así como a presos y enfermos. Igualmente reiteró su voluntad de querer reformar la Iglesia.

“Queridos jóvenes no se metan en la cola de la historia: sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor”, dijo el papa Francisco en Copacabana durante aquella edición de la Jornada Mundial de la Juventud.

ECUADOR, BOLIVIA Y PARAGUAY

Francisco realizó una gira de una semana, entre el 5 y el 12 de julio de 2015, con destino a Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde pidió perdón por los crímenes contra los indígenas durante la conquista de América y pronunció uno de los discursos más importantes de su pontificado al fijar su posición sobre los diferentes problemas sociales y económicos que enfrentan los excluidos.

CUBA

El décimo viaje al exterior de su pontificado fue del 19 al 22 de septiembre del 2015 a Cuba en donde resaltó el mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y ese país.

En La Habana se reunió por separado con los hermanos Raúl y Fidel Castro.

“Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Pero suéñalas, deséalas, busca horizontes, ábrete, ábrete a cosas grandes.”, así se dirigió a los jóvenes cubanos en el Centro Cultural Padre Félix.

MÉXICO

En México estuvo del 12 al 18 de febrero del 2016. El pontífice tocó temas espinosos como la corrupción, la violencia, la pobreza y la exclusión. Ya en el vuelo de regreso a Roma rompió con el respeto político y habló de los otros dos temas incómodos para los mexicanos: la pederastia y la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero.

"Les ruego no caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas (...) ¡Ay de ustedes si se duermen en los laureles!", dijo el papa a los obispos mexicanos.

COLOMBIA

En 2017 Francisco visitó a Colombia, del 6 al 11 de septiembre, para llevar un mensaje de reconciliación tras los históricos acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc.

El papa conmovió a los colombianos al presidir ante miles de personas en la ciudad de Villavicencio uno de los actos más emocionantes y desgarradores de su pontificado al unir y escuchar el testimonio de víctimas y victimarios del conflicto armado que devastó a Colombia por medio siglo.

“No se dejen robar la alegría y la esperanza. Nunca pierdan la sonrisa”, dijo el papa Francisco al término de su recorrido en el papamóvil por la avenida El Dorado de Bogotá cuando llegó a la sede de la Nunciatura, donde un grupo de jóvenes lo esperaba con cánticos y bailes para darle la bienvenida.

CHILE

Su visita fue del 15 al 18 de enero de 2018 y quedó marcada por la controversia debido a las acusaciones de pedofilia contra el sacerdote Fernando Karadima. El papa defendió al obispo de Osorno Juan Barros, acusado de encubrir los alegatos de acoso sexual contra Karadima. El sumo pontífice dijo: "el día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar, no hay una sola prueba en contra, todo es calumnia".

PERÚ

El papa Francisco estuvo del 18 al 21 de enero de 2018 en Perú en donde aseguró que es una tierra de esperanza “por la riqueza de sus tradiciones y costumbres que han marcado el alma de este pueblo”.

“Les pido que descubran en la sabiduría de sus abuelos, de sus ancianos, el ADN que siguió a sus grandes santos. Los invito a no tener miedo a ser santos del siglo XXI. Hermanos peruanos, tienen tantos motivos para esperar, lo he visto, lo he tocado en estos días. Cuiden la esperanza”, dijo.