El dolor de la familia de trabajador muerto en derrumbe en Brooklyn: “Un hijo queda en la orfandad”

La tragedia por el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York, dejó entre sus víctimas mortales a Edgar Santiago Zapón Gutiérrez, un trabajador de la construcción de origen guatemalteco que llevaba cerca de cuatro años viviendo en Estados Unidos. Su fallecimiento dejó a una familia de luto y a un niño de apenas cinco o seis años sin su padre.

En entrevista en Mañanas Blu, Tomás Vásquez, suegro de Santiago, habló sobre el difícil momento que atraviesan sus familiares en Guatemala y Estados Unidos, luego de conocer la noticia de su muerte. El hombre manifestó que la familia permanece consternada y confundida por lo sucedido.

Publicidad

“Creo que también nosotros sí estamos consternados y confundidos ante esta tragedia”, expresó Vásquez al referirse a la pérdida de su yerno.

De acuerdo con el relato del familiar, Santiago se encontraba trabajando cuando ocurrió el desplome de la estructura. El hombre se dedicaba a labores de construcción desde hacía varios años, actividad a la que se vinculó prácticamente desde su llegada a territorio estadounidense.



“Como por necesidad él trabajaba en la construcción y, en ese caso, en el momento del desplome se encontraba en el sitio de trabajo y lamentablemente quedó soterrado”, contó su suegro al explicar las circunstancias que conocen sobre el fallecimiento.

Santiago llevaba aproximadamente cuatro años viviendo en Nueva York. Según Vásquez, había emigrado en busca de mejores oportunidades, como ocurre con muchas personas provenientes de países centroamericanos y suramericanos que enfrentan dificultades económicas.

Publicidad

El familiar también explicó que su yerno se encontraba en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular. Sobre esta situación, señaló que la falta de oportunidades en sus países de origen lleva a muchas personas a tomar la decisión de migrar para buscar mejores condiciones de vida.

Uno de los aspectos más dolorosos de esta tragedia es la situación en la que quedan su esposa y su hijo. La hija de Tomás Vásquez había viajado a Estados Unidos aproximadamente dos años atrás para reunirse con Santiago, junto con el pequeño, quien actualmente tiene entre cinco y seis años.

Publicidad

“Él tiene allá su esposa y un hijo que queda en la orfandad”, manifestó el hombre durante la entrevista con Blu Radio, al explicar que su hija y su nieto también se encuentran en Nueva York.

Según contó, tanto Santiago como su esposa habían conseguido trabajo en ese país para salir adelante. Mientras tanto, el niño había comenzado su proceso de formación escolar.

Por ahora, la principal preocupación de la familia es adelantar los procedimientos necesarios para reconocer el cuerpo y gestionar su repatriación. Vásquez indicó que todavía no han podido conversar en profundidad sobre el futuro de su hija y su nieto, pues consideran que hay asuntos más urgentes que deben atender tras la muerte de Santiago.

Publicidad

“En estos momentos nuestro mayor interés es que, por supuesto, después de reconocer el cuerpo y los trámites correspondientes para la repatriación, trabajar todo eso”, explicó.

La familia espera avanzar en las diligencias para darle el último adiós al trabajador guatemalteco, mientras su esposa y su pequeño hijo enfrentan las consecuencias de una pérdida que cambió sus vidas en medio de las dificultades que ya suponía su proceso migratorio.