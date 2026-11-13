Sobreviviente ecuatoriano relata el dramático colapso de edificio en Nueva York

Un trágico colapso estructural sacudió una zona de Nueva York cuando un edificio residencial construido en 1930 se vino abajo sobre una obra en construcción contigua. Entre los obreros presentes en el lugar se encontraba Miguel Tigsilema, un trabajador de origen ecuatoriano que llevaba apenas tres días contratado por la empresa Elite Construction para edificar una nueva estructura desde cero.

A pesar de la magnitud del siniestro, Tigsilema logró salir con vida y se convirtió en uno de los protagonistas del rescate de una familia atrapada en el lugar.

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El momento del colapso y la huida entre los escombros

El accidente ocurrió mientras un grupo de unos 20 obreros trabajaba en la nivelación del terreno para el nuevo proyecto. En ese instante, un ruido ensordecedor alertó a los trabajadores del peligro inminente.

"Yo estuve igualando la tierra para poder trabajar ahí y escucho a mi espalda un sonido muy fuerte. Es como que una madera al momento de quebrarse suena 'tra' y alguien gritó: 'Se viene abajo'", relató Tigsilema sobre el instante preciso del derrumbe.



Durante la huida desesperada entre varillas y terreno inestable, el trabajador tropezó y perdió su casco protector en medio de una densa nube de polvo que le impedía la visión y la respiración

"Ya no podía ni ver ni respirar, y ahí tapo mi boca con mi buzo y ahí puedo respirar, pero ya no sabía a dónde ir (...) salgo de ahí agateando para arriba por esa arena que estaba y yo salgo a la calle a pedir auxilio", recordó sobre los tensos momentos vividos antes de ponerse a salvo.

Edificio colapsado en Brooklyn, Nueva York. Foto: tomada de redes.

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El heroico rescate de un niño de entre la polvareda

Tras salir a la vía pública para pedir ayuda a los servicios de emergencia, el instinto de Tigsilema lo llevó a tomar una decisión crucial: retornar a la zona del desastre al percatarse de que sus compañeros intentaban auxiliar a las víctimas atrapadas. "En un momento recapacito (...) ya no pensé en mí. Yo solo pensé regresar y ayudar a la gente que estaban ahí adentro", afirmó.

Al reingresar al sitio de los hechos, colaboró en el rescate de dos niños y su madre, quienes se encontraban en el apartamento afectado. Tigsilema tomó en sus brazos a uno de los pequeños, quien lloraba desorientado.

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"Agarro a ese niño que yo tengo en mis brazos y yo con ese niño salgo para arriba otra vez (...) el niño dice: 'Mi mami, mi mami'. Yo digo: 'Tranquilo, tu mami está bien, tu mami está ahí con vida, no te preocupes'", rememoró.

El obrero explicó que se conmovió profundamente al recordar a su propio hijo de un año y seis meses, manteniendo abrazado al menor hasta entregarlo a los bomberos.

Posibles fallas estructurales y secuelas emocionales

Sobre las causas del siniestro, Tigsilema señaló que observó posibles fallas de planificación al realizar excavaciones de unos 10 metros de profundidad al lado de la edificación antigua. "Siempre al momento de construir siempre ponen unas paipas y unas estructuras grandes para sujetar el terreno (...) Y en el sitio que esté el building viejo no había nada de eso", indicó.

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El colapso dejó un saldo de angustia y pérdida entre la comunidad, afectando a varias familias, entre ellas personas de origen colombiano que habitaban en el inmueble. A pesar del trauma experimentado, el trabajador ecuatoriano expresó su profundo agradecimiento por haber sobrevivido y envió sus condolencias a los afectados.

Escuche aquí la entrevista: