El Estado de derecho se ha impuesto al impedir referendo catalán: Mariano Rajoy

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó este domingo que el Estado de derecho quedó a salvo, al impedir este domingo el referendo de autodeterminación en Cataluña, prohibido por la justicia.



"Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña", afirmó Rajoy ante la televisión, agregando que "nuestro Estado de derecho mantiene su fortaleza y su vigencia".



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció hoy que convocará a las fuerzas representadas en el Parlamento para una reflexión conjunta acerca del futuro del país y defendió el restablecimiento de la normalidad institucional.



En una comparecencia ante la prensa tras la consulta independentista ilegal en la región de Cataluña, Rajoy dijo que "no ha habido un referéndum de autodeterminación" y que todos los españoles han podido constatar que el Estado de Derecho se mantiene fuerte y vigente.



Aseguró que el cauce para las demandas políticas no pasa por "la quiebra de la legalidad" y responsabilizó al Gobierno autonómico catalán, promotor de la iniciativa, de haber actuado contra la convivencia democrática y la concordia.



