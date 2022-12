El frío se moderará a partir de este lunes en el noreste de Estados Unidos

El brutal frío que ha afectado a buena parte del noreste de Estados Unidos este fin de semana, con dobles dígitos bajo cero, empieza a moderarse y se espera una tregua en las temperaturas a partir del lunes.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) señaló que, si bien el "amargo" frío y los vientos helados siguen afectando este domingo al noreste, "una tendencia a la moderación se prevé que comience el lunes y continúe hasta la mitad de la semana".

El mapa meteorológico del país, plagado de colores y advertencias en los últimos días, reflejaba cierta vuelta a la normalidad en la mayor parte del área, con excepciones en el norte de Maine, Virginia y el este de las dos Carolinas, según el NWS.

No obstante, la institución señaló que durante el domingo las temperaturas seguirán siendo gélidas en el noreste y "se acercará o romperá probablemente otro día de récords, particularmente por las mínimas frígidas de la noche".

En la zona que abarcan Filadelfia y Boston, la subida de temperaturas de este domingo llegará hasta unos -5 C, mientras que, entrada la semana, entre el lunes y el martes, se espera una aproximación al punto de congelación, recoge CNBC.

Así pues, buena parte de la costa este, desde Maine hasta Carolina del Sur, seguirá sufriendo el frío aunque los vientos no serán tan helados como los del viernes o el sábado, según los meteorólogos.

En los vecinos estados del interior como Misuri, Illinois, Indiana o Kentucky advierten de la acumulación de hielo y lluvias heladas, que pueden dificultar los desplazamientos en las carreteras, donde se concentran numerosos accidentes estos días.

Las secuelas de la tormenta de nieve de este jueves en el este, que dio paso a las temperaturas gélidas, se notan aún en aeropuertos como el John Fitzgerald Kennedy (JFK) de Nueva York, el que experimentaba más retrasos este domingo.

Según datos preliminares del NWS, JFK alcanzó hoy un récord de -15 C, un grado menos que en 2014. El hito es mayor en otro aeropuerto de la zona, el McArthur, cuya marca de -14 C, de 1968, fue superada al llegar a casi -17 C.

Al mediodía, este domingo había cancelados casi 400 vuelos de llegada o salida en EE.UU., mientras que los retrasos ascendían a más de 1.800, según el portal Flightaware. Además de JFK, los aeropuertos de Fort Worth en Dallas (Texas) y O'Hare de Chicago (Illinois) estaban entre los más afectados.

El temporal ha dejado titulares precisamente en Chicago, donde se prevé que el domingo por la noche nieve de nuevo y se han registrado casi dos semanas seguidas bajo los -6 C, un extremo que la ciudad no experimentaba desde hacía 80 años.

En uno de los picos más fríos del país, en las Montañas Blancas, en New Hampshire, el mercurio marcaba a media mañana del domingo -22 C, con vientos de 60 kilómetros por hora que contribuían a una sensación térmica de casi -40 C.

En apenas una semana, el temporal ha dejado al menos 22 muertos en el país, según CNN, que sitúa en Wisconsin la cifra más alta, de seis; seguida por Texas, donde ha habido cuatro fallecidos, tres en Carolina del Norte, dos en Virginia y otros en Ohio, Massachusetts, Michigan, Missouri, Dakota del Norte, Nueva York y Carolina del Sur.

Buena parte de los fallecidos habían estado expuestos directamente al frío, como un hombre de unos 60 años de Burlington (Carolina del Norte), que las autoridades creen que murió mientras se dirigía a la iglesia. En Chester (Virginia), una niña de 9 años fue impactada por un camión mientras iba en trineo.

De cara al final de la semana, el NWS destacó que tras un período muy frío se esperan "temperaturas más cálidas" en el este de EE.UU. y un "deshielo generalizado" para la mayor parte del país con temperaturas "por encima de lo normal" hacia la mitad del mes.

Según datos ofrecidos por la institución para el próximo jueves, las temperaturas variarán entre el norte y el sur de la costa este, desde los 4 C en Maine hasta unos 20 C en Carolina del Sur, pasando por los 8 C del área de Nueva York o los 13 C de Virginia.