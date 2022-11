El hambre en Venezuela no es un show: cantante Nacho

El cantante venezolano Nacho, en entrevista con BLU Radio, explicó las razones por las que decidió hacer parte de las protestas en las calles de Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.



Agregó que tenía temor de “ser eco de algo que no estaba viviendo” y por eso se vio en la obligación de “vivir en carne propia” las manifestaciones.



“Yo salí de un punto del este de Caracas. Agarré la autopista Francisco Fajardo y llegué a un sitio donde había una barricada grande de la Guardia Nacional. Me fui acercando para dialogar con ellos, pero cuando estaba a 200 metros me dijeron que me fuera para otro lado con mi show”, dijo.



“Tú al venezolano que la está pasando mal, que tiene hambre, que no consigue aceite, que no consigue arroz ni carne no le puedes decir que está montando un show”, añadió.



Agregó que, pese a que levantó las manos para mostrar que no tenía armas, le empezaron a disparar con perdigones de arena.



“En ese punto yo recibí unas 6 bombas lacrimógenas. A media cuadra donde estaba yo dispararon y le fracturaron las piernas a un muchacho”, puntualizó.