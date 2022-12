El huracán Irma deja al menos nueve muertos en su paso por el Caribe

Los equipos de rescate empezaban a organizarse este jueves en las islas del Caribe devastadas por Irma, un huracán de una violencia inédita que dejó al menos nueve muertos y que ahora avanza hacia República Dominicana.



El enorme huracán de categoría 5, la más alta, dejó al menos ocho muertos y 21 heridos tras su paso por la isla caribeña franco-holandesa de San Martín, anunciaron los servicios de socorro franceses en un nuevo balance provisional.



En Barbuda, que forma un estado junto a la isla de Antigua -que se libró de la tormenta- Irma dejó un muerto y causó una "devastación total". El 95% de las viviendas resultaron dañadas, dijo el primer ministro Gaston Browne.



"Es una devastación total, Barbuda ha quedado reducida literalmente a escombros", dijo Browne. El aeropuerto ha quedado inutilizada y sólo se puede acceder por helicóptero a la isla, indicó.



En la parte holandesa de San Martín, los daños eran "enormes" aunque "todavía no es posible hacerse una idea", según el ministro de Interior holandés, Ronald Plasterk.



En las redes sociales, las fotografías y los videos dejaban entrever el alcance de los daños, con barcos transformados en restos de madera en un puerto, árboles y tejados arrancados y coches sumergidos en las calles por las ráfagas de viento.



En San Martín "el 95% de la isla quedó destruida" dijo a una radio local Daniel Gibbs, presidente de la parte francesa de esta isla de unos 70.000 habitantes, cuya otra mitad está asociada a Holanda.



"No estamos seguros de nada (...) estamos haciendo una evaluación, estoy conmocionado, esto es alarmante", añadió.



Desde París, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que viajará "en cuanto sea posible" a las zonas afectadas. El mandatario ya advirtió el miércoles que el gobierno prevé un balance "duro y cruel".



La ministra francesa de Ultramar, Annick Girardin, llegó el jueves a la isla francesa de Guadalupe -de la que depende administrativamente San Martín- con "refuerzos humanos y materiales" incluyendo cerca de 200 efectivos de socorro, militares, bomberos o médicos.



La ministra anunció que se ha reabierto una parte de la pista del aeropuerto de San Martín, lo que permitirá la llegada de un avión militar. El jueves se abrirá además un puente aéreo entre San Martín y Guadalupe "para traer lo necesario y a la vez para trasladar a heridos", según Girardin.



Según la agencia meteorológica francesa (Météo France), Irma "es un huracán histórico" con "una intensidad sin precedentes en el Atlántico", más fuerte que Harvey, que golpeó recientemente Texas y Luisiana, en el sur de Estados Unidos, dejando al menos 42 muertos.



Aunque finalmente el huracán no tocó tierra en San Juan, la capital de Puerto Rico, esta isla estadounidense padeció la noche del miércoles fuertes lluvias y vientos de hasta 295 km/hora que dejaron a un millón de personas sin luz.



Los vientos golpearon también las paredes y las ventanas del hotel donde trabajaba Blanca Santiago, situado frente a la playa Isla Verde en San Juan. "Es como si hubiera fantasmas", dice esta portorriqueña que trabaja lavando platos.



En un centro de emergencias de Fajardo, en el este de Puerto Rico, los socorristas ayudaban a las personas que se quedaron sin techo o sin ventana por los efectos del viento, constató un fotógrafo de la AFP.



Irma sigue ahora avanzando hacia el oeste, rumbo a República Dominicana y Haití, una ruta que debería llevarle a Florida (Estados Unidos) durante el fin de semana, según el boletín de las 00H00 GMT del Centro Nacional de Huracanes de Miami.



En República Dominicana el gobierno empezó las evacuaciones preventivas. "Vamos a tener lluvias fuertes, ráfagas de viento y mareas de tempestad", anunció la Oficina Nacional de Meteorología.



En Santo Domingo la población empezó a resguardarse en sus hogares después del caos del martes, cuando miles de personas fueron en masa a los supermercados para abastecerse.



El domingo, el huracán podría acercarse a Florida, que junto a las Islas Vírgenes estadounidenses fueron declaradas en estado emergencia por Donald Trump. El panorama "no es bueno", dijo el presidente.



En Miami hubo colas interminables en las estaciones de servicio, supermercados con estantes vacíos y escasez de agua. "Sólo compré agua, hielo y unos pocos productos secos. Tenemos un generador y nos estamos preparando un poco", dice Cecily Robinson a la salida de una pequeña tienda que se quedó sin agua embotellada.



En Cuba también se declaró el estado de alerta en varias provincias del este y centro, mientras las autoridades aconsejaron a los residentes trasladarse a casas de parientes o a refugios.



