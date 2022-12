El líder del Ku Klux Klan me dijo que me iba a quemar: periodista Ilia Calderón

Ilia Calderón, periodista colombiana en Univisión, habló en Mañanas BLU sobre su tenso encuentro con miembros del Ku Klux Klan en medio de una entrevista que tuvo varios insultos contra la comunicadora de por medio.

La colombiana reveló que la entrevista surgió en medio de una investigación del tema y ella se ofreció a hacerla por todo lo que representa, “una mujer latina y de color”.



Afirmó que, si bien tuvo miedo en varias oportunidades, mantuvo todo el tiempo la entrevista pues su único objetivo era mostrarle al mundo “cómo son estas personas”.



Agregó que la amenazaron e insultaron durante la entrevista, “incluso me dijeron que me iban a quemar”.



Explicó que su entrevistado, líder del Ku Klux Klan, “nunca se imaginó” cómo era ella por eso cuando la vio se sorprendió y no tuvo reparo alguno en atacarla verbalmente en varias oportunidades.



La periodista aseveró que considera importante que se empiecen a castigar ese tipo de discursos porque no bajo la excusa de la libertad de expresión se puede “justificar ese odio que ellos quieren expandir”.



