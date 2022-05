“El mensaje que deja mi hijo es de honestidad y valentía”: padre de fiscal asesinado Marcelo Pecci

Francisco Pecci Manzoni, padre del fiscal paraguayo asesinado en Cartagena, Colombia, Marcelo Pecci, lamentó la muerte de su hijo en una conversación con los medios aliados de ese país Telefuturo y Radio Monumental y aseguró que el mensaje que deja es de honestidad y valentía.

“Desgraciadamente el mal se impone al bien”, señaló el padre, que también resaltó que la desventaja de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado radica en el poder que estos tienen a nivel internacional.

“La gente mala gana las batallas en forma ilegal, con otras armas. El mundo de narcotráfico tiene poder económico, corrompe y corroe, desgraciadamente. (…) Estos son sicarios, sicarios que actúan enviados por otros. El mundo de la droga es terrible”, dijo.

Marcelo Pecci, quien fue reconocido por siempre combatir de frente al crimen organizado, fue “probablemente el fiscal más considerado valido, en el sentido que le daban los casos más difíciles y el no rehuía. A veces se sentía estresado y me decía ‘papá yo no voy a vivir como ustedes por el estrés de mi trabajo’”.

El padre también reconoció la sinceridad de su hijo, su valentía y que siempre hizo bien su trabajo, y que justo eso es la razón por la que lo hayan mandado asesinar.

"Mi hijo hablaba bien, trataba al periodismo como corresponde y hacía su trabajo como corresponde y lo matan por hacer bien su labor. Marcelo vas a ser no sé si mártir héroe o patriota. Ha cumplido su misión", sentenció.

