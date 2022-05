Que la muerte de mi esposo fortalezca la lucha contra el crimen organizado: viuda de fiscal Pecci

Por medio de un comunicado, Claudia Aguilera, viuda del fiscal paraguayo Marcelo Pecci asesinado en Cartagena, Colombia, pidió que respetaran su privacidad para poder sobrellevar el duelo y aseguró seguirá colaborando con las autoridades en toda la investigación.

Asimismo, Aguilera señaló que tanto su país como la comunidad internacional está en luto y solicitó consideración para sus familiares, “sin dejar de agradecer a compañeros y colegas la empatía que manifestaron”.

“Reitero que no daré declaraciones a la prensa. No obstante, seguiré colaborando con las autoridades nacionales e internacionales todo el proceso de investigación, con quienes también me siento agradecida”, agregó Aguilera.

También recalcó que valora todas las muestras de empatía y apoyo que han tenido con ella y el bebé que espera, y confía que la muerte de su esposo, además de encontrar justicia, sirva para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, que él siempre combatió.

Por último, Aguilera asegura que, por lo que le queda de vida, honrará la memoria de su esposo y criará “a un excelente ser humano y ciudadano como lo fue su padre”.

