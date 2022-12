El Nacional de Venezuela no se da por vencido, dice su director, Jorge Makriniotis

Jorge Makriniotis, director de El Nacional de Venezuela, diario que desde este viernes dejará de imprimirse, enfatizó en que el medio continuará cumpliendo su deber de informar.



“El cierre del impreso no es más que un cambio para El Nacional. Somos una empresa cambiante, hoy toca modernizarnos. Si dejamos el papel saldremos en todas las redes y formas posibles”, dijo el director en Mañanas BLU.

Añadió que el cierre se debe a los obstáculos que ha puesto el régimen de Nicolás Maduro para limitar la libertad de expresión.

“La censura es muy fuerte. Ya Venezuela es un caso ejemplo para otros países de lo que no quieren que pase. A nosotros nos han trancado todas las opciones, pero cada vez que nos trancan una conseguimos dos. El Nacional no se da por vencido”, puntualizó.



Escuche aquí la entrevista completa: