El ordenador del MIT que calculó hace décadas cuándo llegaría el fin de la humanidad

En 1972, un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) creó un modelo informático llamado World3 para estudiar la sostenibilidad a largo plazo de la sociedad global.

Según, lo contó Bing Think, este modelo se basó en datos del mundo real y se usó para simular cómo diferentes factores, como el crecimiento de la población, el agotamiento de los recursos y la contaminación, interactuarían con el tiempo.

Los resultados de la simulación fueron alarmantes. El modelo predijo que si continuaban las tendencias actuales, la sociedad mundial colapsaría para el año 2040. El colapso sería causado por una combinación de factores, incluida la escasez de alimentos, la escasez de agua y la degradación ambiental.

El estudio del MIT se publicó en un libro llamado Los límites del crecimiento, que se convirtió en un éxito de ventas. El mensaje del libro era que la sociedad humana estaba en camino a la autodestrucción y que se necesitaba una acción urgente para cambiar de rumbo.

Publicidad

The Limits to Growth fue controvertido cuando se publicó, y todavía se debate en la actualidad. Algunos críticos argumentan que el modelo es demasiado simplista y que no tiene en cuenta todos los factores que podrían afectar el futuro de la sociedad. Otros argumentan que el modelo es demasiado pesimista y que no da suficiente crédito al ingenio humano y la innovación.

A pesar de la controversia, el estudio del MIT sigue siendo un poderoso recordatorio de los desafíos que enfrentamos como sociedad global. Si no tomamos medidas para hacer frente a estos desafíos, es posible que terminemos viviendo en un mundo muy diferente al que conocemos hoy.

¿Qué se propone hacer para evitar el fin de la civilización?

Hay una serie de cosas que podemos hacer para evitar el fin de la civilización. Éstas incluyen:



Reducir la tasa de crecimiento de nuestra población.

Conservando nuestros recursos naturales.

Reducir nuestros niveles de contaminación.

Invertir en fuentes de energía renovables.

Desarrollo de prácticas de agricultura sostenible.

Promover la paz y la cooperación entre las naciones.

¿Qué tanta credibilidad tiene este estudio?

En el año 2018, la Australian Broadcasting Corporation (ABC) compartió parte de la cobertura televisiva original de la investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), lo que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la precisión del estudio.

Publicidad

La obra resultante de dicha investigación, titulada "Los límites del crecimiento", ha sido considerada por algunos como uno de los documentos más importantes de la era, mientras que otros la han tildado de imprecisa, vacía y engañosa.

Además, hace varios años, el periódico 'The New York Times' manifestó su opinión al respecto, señalando: "'Los límites del crecimiento', desde nuestro punto de vista, es una obra vacía y engañosa. Su imponente aparato de tecnología informática y jerga de sistemas toma suposiciones arbitrarias, las sacude y llega a conclusiones arbitrarias que suenan a ciencia".

La difusión de la cobertura televisiva original por parte de la ABC ha reavivado el debate en torno a la veracidad y la relevancia de los hallazgos presentados en el estudio del MIT. Mientras algunos expertos elogian la importancia de la investigación para comprender los desafíos del crecimiento y el desarrollo sostenible, otros cuestionan la metodología utilizada y las conclusiones alcanzadas.

Le puede interesar ( El Título 42 en Estados Unidos se acaba y llega el Título 8, ¿qué es?):