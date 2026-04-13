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Blu Radio  / Mundo  / El papa responde a Trump que la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra

El papa responde a Trump que la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto al pontífice.

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