El Salvador de Bukele abre juicio masivo contra líderes de la Mara Salvatrucha

La justicia de El Salvador inició este lunes un histórico juicio masivo contra 486 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo fundadores, líderes y miembros de la llamada “ranfla”, la máxima estructura de mando.

Se trata de la primera vez que se procesa de forma conjunta a las cúpulas de una pandilla por delitos cometidos durante más de una década.

Más de 47.000 delitos y miles de homicidios

Según la Fiscalía General, a los acusados se les atribuyen aproximadamente:

47.000 delitos entre 2012 y 2022

entre 2012 y 2022 29.000 homicidios

Masacres como el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana en marzo de 2022

El ente acusador aseguró contar con “abundantes pruebas” para solicitar las penas máximas, en un proceso que busca “saldar una deuda histórica” con las víctimas.



Contexto: la “guerra contra las pandillas” de Nayib Bukele

El juicio se enmarca en la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, iniciada tras la ola de violencia de 2022.

Desde entonces:

Se decretó un régimen de excepción

Más de 91.000 personas han sido detenidas

han sido detenidas Las pandillas han perdido el control territorial que, según el Gobierno, llegó al 80% del país

Además de homicidios, la MS-13 es señalada de delitos como extorsión, narcotráfico, sicariato y tráfico de armas.

Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General de El Salvador el 20 de abril de 2026, muestra a presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) durante una audiencia judicial remota por videoconferencia desde el Centro de Confinamiento Antiterrorista (CECOT) en Tecoluca, El Salvador. Alrededor de 490 presuntos miembros de la poderosa pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos sus líderes, fueron juzgados colectivamente en El Salvador, según informaron la Fiscalía General y los tribunales el 20 de abril. AFP

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Acusaciones por intento de control estatal

La Fiscalía también procesa a los imputados por el delito de rebelión, al considerar que buscaban establecer un “Estado paralelo” mediante el control territorial. Según el organismo, estas acciones atentaban directamente contra la soberanía nacional.

Audiencia masiva y condiciones del proceso

Durante la “audiencia única abierta”:

413 acusados comparecen de forma virtual

comparecen de forma virtual 73 están prófugos y serán juzgados en ausencia

y serán juzgados en ausencia Más de 250 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)

El tribunal aseguró que los implicados serán juzgados “con todo el peso de la ley”.

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Críticas de organizaciones de derechos humanos

Organizaciones como Human Rights Watch y Cristosal han cuestionado los juicios masivos.

Entre sus principales preocupaciones destacan:

Posibles condenas a inocentes

Falta de individualización de responsabilidades

Eliminación de etapas clave como la valoración de pruebas

Además, denuncian más de 500 muertes en prisión, presuntos casos de tortura y detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.

El impacto histórico de las pandillas en El Salvador

Las pandillas, surgidas en Los Ángeles en los años 90, han marcado la historia reciente del país.

De acuerdo con cifras oficiales: