Estratega demócrata dice que EE.UU. podría investigar supuesta injerencia de Colombia en elecciones

Michelle Manat, estratega del partido Demócrata, habló en Mañanas BLU sobre la supuesta injerencia de personalidades de la política colombiana en las elecciones en Estados Unidos. En entrevista con CNN, la asesora de la campaña de Joe Biden, aseguró que habría investigación y audiencias en el Congreso del país norteamericano al respecto.

"Estamos hablando ahora de la campaña de desinformación y la influencia de unos países, en particular Colombia, uno de los protagonistas importantes, yo creo que habrá investigación y audiencias en el Senado y en la Cámara, eso fue algo absolutamente incorrecto", declaró Manat en CNN.

En Mañanas BLU, Manat aclaró su papel en los comicios y sobre los temas que preocupan al partido Demócrata que ahora además de contar con la Casa Blanca, cuenta con mayoría en el Senado y Cámara.

"Yo soy una estratega demócrata, pero estoy afuera del poder. Yo no trabajo para el parido Demócrata ni en el Congreso, apoyo al máximo la campaña de Joe Biden y Kamala Harris. Estaba en colaboración con muchos colegas para alentar el voto latino", indicó.

"Lo que vimos, declaraciones evidentemente, fue un plan y un deseo de tener influencia por parte de unos actores en Colombia en el voto en Estados Unidos, en particular en Florida. Fue preocupante e impresionante. Necesitamos entender qué pasó y cómo. Quería subrayar que tenemos interés en el tema, el tema va a seguir en el próximo Gobierno y en especial en el el Congreso en manos demócrata. Queremos dar luz al tema", añadió.

"No entiendo por qué intereses de Colombia no quieren trabajar ni dialogar con nosotros de la forma clásica. No tiene lugar y no lo vamos a perder del enfoque", complementó.

Manat evitó mencionar nombres, pero se refirió a los rumores que mencionan al expresidente Álvaro Uribe.

"Hay gente que ha referido el apoyo del expresidente Uribe y esto lo vamos a tener en cuenta en la forma de buscar más información", sostuvo.

"Tenemos el récord de quién hizo qué, quién dio entrevistas y los trinos de varias personas. No estamos separando personalidades individuales en sí, necesitamos hacer una investigación o un review de todos. Necesitamos una investigación comprensiva", agregó.

La estratega demócrata, recordó que la misma Embajada de EE.UU. en Bogotá debió expedir un comunicado en medio de los pronunciamientos de varios políticos en Colombia sobre la carrera presidencial en EE.UU.

"El tema de actores, anteriormente en el poder, que buscaron un espacio para influir y favorecer a unos candidatos en los Estados Unidos, eso no tiene ningún lugar y no debe seguir. Hasta la Embajada en Bogotá, en octubre, tuvo que emitir una declaración", subrayó.

Según la asesora electoral de Joe Biden y Kamala Harris, los colombianos que residen en suelo estadounidense necesitan que se esclarezca lo sucedido.

"Los centros de pensamiento en Washington están encima de esto. Es por el bien del pueblo colombiano, por las relaciones bilaterales en un futuro. Somos aliados, tenemos mucha historia en común. Hay muchos colombianos en Estados Unidos, ellos merecen la verdad de lo que pasó", afirmó.

