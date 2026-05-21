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Embajador Sergio Cabrera recibió histórica condecoración diplomática en China: nunca había ocurrido

El embajador recibió en Beijing la “Medalla al Diplomático Distinguido”, una distinción inédita para un embajador latinoamericano en ejercicio.

Embajador Sergio Cabrera en China
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de may, 2026

El embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera, fue condecorado por el Gobierno chino con la “Medalla al Diplomático Distinguido”, un reconocimiento entregado por el canciller Wang Yi en honor a su gestión para fortalecer las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre ambos países.

La ceremonia se realizó en la sede de la Cancillería de la República Popular China, en Beijing. “El hecho de que Colombia esté incluida entre los ocho diplomáticos galardonados en esta osación, posiciona al país dentro de un grupo muy reducido de interlocutores valorados por China en esta etapa de su política exterior”.

Es la primera vez que China entrega esta distinción a jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el país. Cabrera se convirtió además en el único embajador latinoamericano y caribeño en ejercicio en recibir este reconocimiento, junto a representantes diplomáticos de países como Pakistán, Kazajistán y Arabia Saudita.

Embajador Sergio Cabrera en China

Según destacó el embajador, la condecoración refleja el fortalecimiento de la relación bilateral durante los gobiernos, especialmente tras la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica y la firma de acuerdos de cooperación ligados a la Ruta de la Seda.

Durante los últimos años, además, las exportaciones colombianas no minero-energéticas hacia China crecieron más de un 30 %, mientras aumentaron la inversión y el turismo chino en Colombia.

Cabrera, reconocido también por su trayectoria como cineasta, mantiene una relación cercana con China desde su juventud. Vivió parte de su adolescencia en ese país y posteriormente estudió filosofía en la Universidad de Pekín, donde inició sus primeros trabajos cinematográficos, consolidándose con el paso de los años como un puente cultural entre ambas naciones.

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