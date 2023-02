“En 2035 prohibiremos venta de carros a gasolina a diésel, podrán circular hasta 2050”: eurodiputada

El Parlamento Europeo aprobó el proyecto de reglamentación que pone fin a la venta de vehículos nuevos con motor a gasolina y diésel en 2035, la diputada española Susana Solis, entregó detalles sobre los objetivos de la iniciativa de cara al cuidado del medio ambiente.

El emblemático texto para los objetivos climáticos europeos, al que se opuso el PPE (conservador, principal partido de la Eurocámara), fue aprobado por 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones.

“No quiere decir que no puedan circular, pero no se podrán vender coches en Europa que no sean eléctricos”, dijo.

El texto prevé reducir a cero las emisiones de CO2 de los vehículos y las camionetas nuevos en Europa a partir de 2035.

Solis, señaló que la idea es que “de aquí al 2030 necesitamos que las fábricas se empiecen a preparar. El objetivo que tenemos es que en 2050 que no haya ningún vehículo emitiendo (CO2)”.

“Estamos hablando de grandes productores, pero también se mueven con pequeñas productoras, por lo tanto tenemos un intermedio”, señaló sobre cómo será el proceso paulatino para que en 2050 no haya ningún vehículo emitiendo CO2.

La Comisión Europea había presentado la propuesta de esta normativa en julio de 2021, en un proyecto que motivó intensas negociaciones entre el Parlamento y el Consejo Europeo, que representa a los países del bloque.

