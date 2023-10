En Argentina proponen que hombres puedan "renunciar a la paternidad": hay polémica

Lilia Lemoine, una de las candidatas a diputada nacional por el partido La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ha generado controversia al anticipar su intención de presentar un proyecto de ley que permitiría a los padres renunciar a la paternidad.

Esta propuesta, que ha sido fuertemente criticada por diversos sectores del país, plantea un debate sobre las responsabilidades parentales y los derechos de los padres.

Lemoine, cercana al candidato presidencial Javier Milei, quien aclaró que esta medida es una idea personal y no consensuada con su partido, sostiene que es injusto que un hombre esté legalmente obligado a hacerse cargo económicamente de un hijo hasta los 18 años cuando no lo deseaba.

Según su propuesta, los padres tendrían la opción de renunciar a la paternidad y, en consecuencia, no tendrían la obligación de cubrir los gastos relacionados con la crianza, como alimentación, educación, salud, vivienda y vestimenta.

La propuesta ha suscitado críticas, particularmente por parte de otros partidos políticos en Argentina. Algunos detractores han señalado el hecho de que sea una mujer quien impulse esta ley, destacando la preocupación de que recaería una carga desproporcionada en las madres y se les dejaría con la responsabilidad casi exclusiva de cuidar y mantener a sus hijos.

Lemoine, que también es cercana al líder de su partido, Javier Milei, defiende su propuesta argumentando que no es justo que un hombre sea forzado a asumir responsabilidades financieras por un hijo no deseado durante 18 años. Según su proyecto, la madre tendría un plazo de dos semanas desde que se entera de su embarazo para notificar al padre y este último tendría la opción de decidir si desea o no hacerse cargo del hijo.

Un argumento adicional es que, en ocasiones, algunas mujeres podrían manipular la situación para forzar la paternidad, lo que Lemoine ha descrito como "romper el condón" para lograr quedar embarazadas y obligar a los hombres a permanecer a su lado.

Es importante señalar que, en Argentina, el aborto se volvió legal en 2020, lo que ha llevado a críticas sobre la inconsistencia de permitir a las mujeres elegir la maternidad pero mantener la obligación legal para los hombres.

Hasta el momento, este proyecto es principalmente una propuesta de campaña de Lilia Lemoine, quien promete impulsarlo como su primera ley si resulta elegida como diputada.

