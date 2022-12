En Caracas se distribuye, en promedio, solo 6 horas diarias de agua

Los caraqueños han padecido en los últimos meses mayores cortes de luz, como ha sufrido el resto de Venezuela desde hace mucho más tiempo; adicionalmente, el servicio de transporte público es precario y ahora también se le suman fallas en la distribución del agua.

La ONG Monitor Ciudad realizó un estudio en el que se determinó que en promedio, los habitantes de Caracas reciben entre 42 y 44 horas a la semana de agua a través de las tuberías, es decir unas seis horas al día. Jesús Vásquez, director de la ONG explicó que en la mayoría de los casos son dos o tres días seguidos sin servicio.

Vásquez indicó que solo un 8 % de los caraqueños “privilegiados” pudieron afirmar que en la última semana recibieron agua todos los días.

“En Caracas, en este caso, semanalmente las personas están recibiendo entre 42 y 44 horas de agua promedio, que se divide porque no es que todo el mundo recibe 42 o 44 horas de agua, sino que hay gente que no ha recibido agua en toda la semana, y gente, ese número no llega al 8% que recibieron agua toda la semana”.

Adicionalmente, Vásquez explicó que en las zonas donde pasan más días sin recibir el agua, al momento que llega, ese líquido viene lleno de barro lo cual hace imposible su uso.

Protestas

En Caracas, constantemente hay protestas por falta de agua, la última ocurrida esta semana se desarrolló al sureste de la ciudad, donde las personas que viven en una zona llamada las Minas, cerraron parte de la autopista del Este, reclamando la falta de agua.

“Tenemos más de dos años que no nos ponen el agua como debe ser, cargando el agua de un manantial que está cerca de la casa y así es que nosotros solventamos todo el tiempo”, afirmó Rosa Guevara, una de las personas afectadas por la intermitencia en el servicio púbico.

