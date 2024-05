Exigen explicaciones a Policía en Barranquilla por joven que desapareció luego de ser capturada

Vestidos con camisetas blancas y alzando globos del mimo color, familiares y amigos de la joven Isamar Jhoana Algarín Torres, de 28 años, desaparecida desde la tarde del sábado 11 de mayo, marcharon desde su casa en el barrio Los Olivos, suroccidente de Barranquilla, hasta las instalaciones de la Sijin en el norte de la ciudad.

Allí clamaron justicia y exigieron información de su paradero a la Policía, como lo gritó su madre a las afueras de la institución.

"Aquí me la dieron por desaparecida. Quiero justicia para mi hija”, exclamó Gloria Torres, madre de Isamar a las afueras de la Sijin.

Según conoció Blu Radio, las explicaciones las exigen porque la joven, quien es madre de tres hijas, poco después de haber salido de su casa el 11 de mayo, fue detenida por un grupo de investigadores en medio de un operativo y trasladada a la sede de la Sijin en el barrio Betania, pero, desde entonces, se perdió todo rastro de Isamara, dijo Gloria Torres, madre de la joven a este medio.

“Mi hija estuvo ahí en la Sijín, es decir, ellos la tenían ahí retenida por un lapso como de dos horas porque se la llevaron hasta allá y después ellos dicen que la soltaron, pero mi hija hasta el momento no ha llegado a la casa, no sabemos nada de ella. Yo quería era que ellos me dijeran anoche qué pasó con mi hija, porque si ellos soltaron, ¿por qué no ha llegado a la casa desde el sábado a las 9:00 de la noche cuando dicen que la dejaron salir de la Sijín?”, señaló la madre de la joven.

Gloria denuncia, además, que hubo irregularidades pues, pese a haber sido detenida, nunca le permitieron comunicarse con su familia. Ahora exige a la Policía que muestren las cámaras de seguridad donde se registre la salida de la joven de la sede de la Siijin.

“Lo que yo les exigí a ellos es que nos den permiso para visualizar las cámaras para ver si mi hija salió o no de ahí o si fue que la recogió algún carro, no sabemos nada. Por favor, que nos den respuesta de lo que pasó con mi hija porque estamos muy angustiados, ella tiene tres hijas y toda la familia está muy angustiada por lo que está pasando”, agregó.

Mientras tanto, en casa de Isamara la siguen esperando sus hijas de 4, 6 y 11 años, junto a sus demás familiares.