En Cuba no va a pasar nada, todo seguirá igual: exagente de la CIA

El ex agente de la CIA Ismael García habló en Blu Radio sobre la muerte del líder de la revolución cubana Fidel Castro.



“Es triste que este señor haya muerto de esta forma, no pudo afrontar un jurado por todo lo que le hizo a nuestra patria. En 1959 agarró un país próspero, con un futuro económico extraordinario y destruyó el país, separó a las familias, es responsable de miles de asesinatos en los paredones de fusilamiento y de cientos de miles de presos políticos”, señaló.



Así mismo, se refirió al futuro del pueblo cubano y aseguró que Raúl, hermano de Fidel y presidente de la isla, ha tenido tiempo suficiente para consolidar una nueva era en la dictadura.



“Vemos el final de una dictadura, aunque su hermano sigue en el poder y Fidel le dio suficiente tiempo para consolidar y mantener esa dictadura por unos cuantos años más. Esperamos que cuando desaparezca Raúl Castro pueda haber cambios sustanciales dentro de la isla y podamos tener una Cuba unida y democrática”, añadió.



Por otro lado, afirmó que espera cambios tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.



“En Cuba no va a pasar nada, todo seguirá igual, no habrá cambios inmediatos. Sin embargo, con la elección del nuevo presidente de EE.UU esperamos cambios sustanciales”.