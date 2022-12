En “estado crítico” 21 heridos de ataques en Londres

La primera ministra, Theresa May, hizo hoy una visita privada al hospital londinense King's College a algunos de los 48 heridos en el atentado.



Los ataques perpetrados en la zona del Puente de Londres y en el mercado gastronómico de Borough en la noche del sábado se saldaron con siete víctimas mortales, y además tres terroristas fueron abatidos por los agentes.



De los heridos que se trasladaron nada más producirse los hechos a cinco hospitales de la ciudad, 36 siguen ingresados, y de esa cifra, 21 se encuentran actualmente "en estado crítico", según informó hoy el servicio de Sanidad público británico (NHS England).



La primera ministra británica, Theresa May, se interesó por los heridos en los incidentes en una visita privada al Hospital King's College, situado al sur de la ciudad, donde reciben tratamiento 14 pacientes.



El hospital The Royal London atiende, por su parte, a 12 de los afectados; el de St Thomas mantiene hospitalizados a cuatro, el University College Hospital trata a otros cinco y el St Mary's a uno, de acuerdo con estos datos.



Además, otros heridos recibieron asistencia de los profesionales médicos en el mismo lugar de los hechos, tras unos incidentes que han llevado a Scotland Yard a detener a doce personas, en redadas en el barrio de Barking, al este de la capital.